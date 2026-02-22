हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वोटर आईडी में एड्रेस सुधारना है, तो घर बैठे ऐसे करें अपडेट

Voter ID Card Address Change: घर बदल लिया है या वोटर आईडी में पता गलत है. अब चिंता छोड़िए ऑनलाइन फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करें और घर बैठे एड्रेस अपडेट करें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 Feb 2026 05:35 PM (IST)
Voter ID Card Address Change: भारत में रहने के लिए कई तरह के दस्तावेज जरूरी होते हैं, लेकिन पहचान और नागरिक अधिकारों के लिहाज से वोटर आईडी की अहमियत ज्यादा है. इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है और 18 साल की उम्र पूरी होते ही हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिल जाता है. यह कार्ड पहचान, पता और डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण भी होता है. 

अगर आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं या आपके कार्ड में कोई गलती है. तो जानकारी अपडेट रखना बेहद जरूरी है. गलत एड्रेस की वजह से मतदान केंद्र बदल सकता है और कई सरकारी काम अटक सकते हैं. अच्छी बात यह है कि अब यह पूरा प्रोसेस घर बैठे आसान तरीके से किया जा सकता है. जान लें पूरी प्रोसेस.

वोटर आईडी में एड्रेस बदलने के लिए क्या चाहिए?

एड्रेस अपडेट कराने के लिए सबसे पहले वैलिड एड्रेस प्रूफ जरूरी है. इसमें आधार कार्ड, बिजली या पानी का बिल, गैस कनेक्शन की रसीद, बैंक पासबुक, किराए का एग्रीमेंट, पासपोर्ट, राशन कार्ड या किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. दस्तावेज साफ और अपडेटेड होने चाहिए. आवेदन के समय वही पता दर्ज करें जो प्रमाण पत्र में मौजूद है. गलत या अधूरी जानकारी देने पर वेरिफिकेशन अटक सकता है. इसलिए फॉर्म भरने से पहले सभी डिटेल एक बार ध्यान से जांच लेना बेहतर रहता है.

ऑनलाइन कैसे करें एड्रेस अपडेट?

अब वोटर कार्ड में एड्रेस चेंज करवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. अगर ऑनलाइन घर बैठे ही यह काम कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर फॉर्म 8 भर सकते हैं. यहां जाकर आपको लॉगिन करने के बाद एड्रेस करेक्शन का ऑप्शन चुनना होगा और नई जानकारी दर्ज करनी होगी.

जरूरी दस्तावेज स्कैन करने के बाद अपलोड करें और आवेदन सबमिट कर दें. सबमिट करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा. जिससे स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है. जो लोग ऑफलाइन तरीका पसंद करते हैं. वह अपने क्षेत्र के बीएलओ से बात कर के फॉर्म 8 भर सकते हैं और दस्तावेज जमा कर सकते हैं.

कितनी फीस लगती है?

वोटर आईडी में नया एड्रेस अपडेट कराने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस पूरी तरह फ्री हैं. आवेदन के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करते हैं. जांच पूरी होने पर अपडेटेड जानकारी रिकॉर्ड में जोड़ दी जाती है और नया कार्ड जारी होता है. आम तौर पर पूरी प्रोसेस में कुछ हफ्तों का वक्त लग सकता है. 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 22 Feb 2026 05:34 PM (IST)
