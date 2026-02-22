दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?

Free Cylinder On Holi: होली अब बिल्कुल सिर पर है. बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है और घरों में त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं. ऐसे समय में रसोई गैस का खर्च कई परिवारों के बजट पर दबाव डालता है. इसी को देखते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है. दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी.

वहीं यूपी सरकार ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारकों को मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की है. दोनों राज्यों की सरकारों का मकसद है कि त्योहार पर किसी भी जरूरतमंद घर की रसोई खाली न रहे. जान लीजिए क्या आपको फ्री सिलेंडर मिलेगा या नहीं.

किसे मिलेगा मुफ्त सिलेंडर का फायदा?

दिल्ली में यह योजना साल में दो बार लागू होगी. होली और दिवाली पर 853 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. सरकार सीधे सिलेंडर नहीं देगी. बल्कि तय रकम भेजेगी ताकि परिवार अपनी सुविधा से गैस भरवा सकें. इसके लिए करीब 242 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है.

अनुमान है कि लगभग 17.5 लाख राशन कार्डधारी परिवार इस योजना से जुड़ेंगे. खास बात यह है कि जिन घरों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन है. उन्हें भी समान आर्थिक सहायता दी जाएगी. इससे शहरी और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बराबर राहत मिलेगी.

यूपी सरकार ने भी त्योहार को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. राज्य में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वाले पात्र परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा. इसका सीधा फायदा ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मिलेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और रसोई खर्च कम करने की दिशा में अहम है.

किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ?

हर योजना की तरह इसमें भी पात्रता तय है. दिल्ली में केवल वैध राशन कार्डधारक परिवार ही इस सहायता के पात्र होंगे. जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल नहीं हैं या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. वह इस लाभ से बाहर रहेंगे. सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे. यूपी में भी लाभ केवल उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को ही मिलेगा. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो राशन कार्ड जरूरी है वहीं यूपी में आपका नाम उज्जवला योजना में नाम होना जरूरी है.

