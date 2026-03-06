हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगधे पालन पर सरकार दे रही लाखों की मदद, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

गधे पालन पर सरकार दे रही लाखों की मदद, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?

Donkey Rearing Business: पशुपालन से जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार गधा पालन पर आर्थिक सहायता दे रही है. इस योजना के तहत कैसे ले सकते हैं आर्थिक मदद. जान लीजिए तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 Mar 2026 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

Donkey Rearing Business:  देश में आजकल कई लोग पारंपरिक नौकरी के बजाय अपना कारोबार शुरू करने की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. नई तकनीक और सरकारी योजनाओं की वजह से छोटे स्तर पर भी बिजनेस शुरू करना पहले से आसान हुआ है. खेती और पशुपालन से जुड़े कई ऐसे विकल्प सामने आए हैं. जिनसे अच्छी कमाई की जा सकती है. इन्हीं में से एक गधा पालन भी है. 

जो अब धीरे धीरे एक नए बिजनेस अवसर के रूप में देखा जा रहा है. खास बात यह है कि सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है. राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत शुरू की गई योजना में गधा पालन करने वालों को बड़ी सब्सिडी दी जा रही है. इससे कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं और ग्रामीण इलाकों में रोजगार भी बढ़ सकता है.

क्या है गधे पालने की यह योजना?

सरकार ने पशुपालन से जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत यह योजना शुरू की है. इसके तहत अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप गधा पालन का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है तो उसे आर्थिक सहायता मिल सकती है. योजना में कुल परियोजना लागत का लगभग आधा हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है. 

कितने मिलते हैं रुपये?

सरकार की ओर से इस काम को शुरू करने के लिए अधिकतम सहायता 50 लाख रुपये तक हो सकती है.इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1 करोड़ रुपये तक है. तो उसका आधा हिस्सा सरकार की ओर से दिया जा सकता है. इस योजना का मकसद पशुपालन को बिजनेस के तौर पर मजबूत करना और लोगों को नए रोजगार के अवसर देना है.

यह भी पढ़ें: QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स

गधा पालन शुरू करने के लिए जरूरी नियम

इस योजना के तहत गधा पालन शुरू करने के लिए कुछ तय शर्तें भी रखी गई हैं. एक यूनिट स्थापित करने के लिए मिनिमम लिमिट तय की गई है. इसमें कम से कम 50 फीमेल और 5 मेल गधों का होना जरूरी बताया गया है. इसके अलावा यह योजना देशी नस्लों के गधों पर लागू होती है. विदेशी नस्लों के लिए इसका लाभ नहीं मिलता. सब्सिडी सीधे एक साथ नहीं दी जाती. बल्कि दो स्टेज में जारी की जाती है. पहली किश्त तब मिलती है जब बैंक से लोन असेप्ट हो जाता है. तो वहीं दूसरी किश्त प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दी जाती है.

क्यों शुरू की गई यह स्कीम?

दरअसल देश में गधों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से कम हुई है. पशुगणना के आंकड़ों के मुताबिक बीते सालों में इनकी आबादी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. यही वजह है कि सरकार इस क्षेत्र को फिर से एक्टिव करना चाहती है. गधा पालन से न सिर्फ पशुधन कंसर्वेजन में मदद मिल सकती है बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है. इस योजना के जरिए सरकार लोगों को पशुपालन की ओर आकर्षित करना चाहती है.

यह भी पढ़ें: होली के रंगों से बिगड़ गया कार का लुक? घर पर ऐसे हटाएं जिद्दी दाग

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
Business Donkey Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
गधे पालन पर सरकार दे रही लाखों की मदद, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?
गधे पालन पर सरकार दे रही लाखों की मदद, जानिए कैसे मिलेगा फायदा?
यूटिलिटी
छत्तीसगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ीं, 3 दिन तक 13 ट्रेनें कैंसिल, देख लें लिस्ट
छत्तीसगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ीं, 3 दिन तक 13 ट्रेनें कैंसिल, देख लें लिस्ट
यूटिलिटी
होली के रंगों से बिगड़ गया कार का लुक? घर पर ऐसे हटाएं जिद्दी दाग
होली के रंगों से बिगड़ गया कार का लुक? घर पर ऐसे हटाएं जिद्दी दाग
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना 22वीं किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट, जल्द मिल सकते हैं 2000 रुपये
पीएम किसान योजना 22वीं किस्त को लेकर लेटेस्ट अपडेट, जल्द मिल सकते हैं 2000 रुपये
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
पंजाब
Gurdaspur News: हथियार दिखाकर जौहरी के परिवार को बनाया बंधक, 3 करोड़ रुपये लूटे
पंजाब के गुरदासपुर में जौहरी के परिवार को बंधक बनाया, 3 करोड़ रुपये लूटे
क्रिकेट
Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
जसप्रीत बुमराह की वो 12 गेंदें, जिसने टीम इंडिया की जीत पर लगाई मुहर, आखिरी स्पेल बना टर्निंग प्वाइंट
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
जनरल नॉलेज
Car Door Slamming Rule: इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
हेल्थ
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget