ट्रेन में सफर करते हैं तो ये नियम जान लीजिए, इन चीजों को ले जाने पर हो सकती है जेल

ट्रेन में सफर करते वक्त बहुत से लोग अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जो नियमों के खिलाफ होते हैं. भारतीय रेलवे ने साफ किया है कि सुरक्षा से जुड़े नियमों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. रेलवे नियमों के तहत ट्रेन के भीतर कुछ इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह बैन है.