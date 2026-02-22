हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीट्रेन में सफर करते हैं तो ये नियम जान लीजिए, इन चीजों को ले जाने पर हो सकती है जेल

ट्रेन में सफर करते हैं तो ये नियम जान लीजिए, इन चीजों को ले जाने पर हो सकती है जेल

Railway Rules: ट्रेन में सफर के दौरान कुछ इलेक्ट्रिक और ज्वलनशील सामान ले जाना या इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है. नियम तोड़ने पर जुर्माना ही नहीं जेल भी हो सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Feb 2026 04:33 PM (IST)
Railway Rules: ट्रेन में सफर के दौरान कुछ इलेक्ट्रिक और ज्वलनशील सामान ले जाना या इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है. नियम तोड़ने पर जुर्माना ही नहीं जेल भी हो सकती है.

रोजाना देश में करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लंबी दूरी हो या किसी पास के शहर जाना हो. रेलवे आम लोगों की लाइफलाइन है. लेकिन इन यात्रियों में कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें ट्रेन में यात्रा से जुड़े जरूरी नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती.

1/6
ट्रेन में सफर करते वक्त बहुत से लोग अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जो नियमों के खिलाफ होते हैं. भारतीय रेलवे ने साफ किया है कि सुरक्षा से जुड़े नियमों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. रेलवे नियमों के तहत ट्रेन के भीतर कुछ इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह बैन है.
ट्रेन में सफर करते वक्त बहुत से लोग अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जो नियमों के खिलाफ होते हैं. भारतीय रेलवे ने साफ किया है कि सुरक्षा से जुड़े नियमों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. रेलवे नियमों के तहत ट्रेन के भीतर कुछ इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल पूरी तरह बैन है.
2/6
यह यात्रियों की जान की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है. अगर कोई यात्री नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इलेक्ट्रिक स्टोव ट्रेन के डिब्बों में इसे चलाना सख्त मना है. यह उपकरण बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है.
यह यात्रियों की जान की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है. अगर कोई यात्री नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इलेक्ट्रिक स्टोव ट्रेन के डिब्बों में इसे चलाना सख्त मना है. यह उपकरण बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है.
Published at : 22 Feb 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Train News Railways News Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
दिल्ली-यूपी के लोगों को होली पर मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, जानें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?
यूटिलिटी
खो गया है ATM कार्ड, जान लीजिए ब्लॉक करने का आसान तरीका
खो गया है ATM कार्ड, जान लीजिए ब्लॉक करने का आसान तरीका
यूटिलिटी
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
यूटिलिटी
दिल्ली से मेरठ के बीच कितने स्टेशनों पर रुकेगी नमो भारत ट्रेन, जान लीजिए हर एक डिटेल
दिल्ली से मेरठ के बीच कितने स्टेशनों पर रुकेगी नमो भारत ट्रेन, जान लीजिए हर एक डिटेल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
क्रिकेट
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, टी20 वर्ल्ड कप का ये गणित चकरा देगा सिर
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, सिर चकरा देगा ये गणित
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
दीपिका कक्कड़ भूलीं वेडिंग एनिवर्सरी, 3 साल के रूहान ने यूं लगा जी मम्मी की क्लास!
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
विश्व
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार, ये शर्म की बात', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
'भारतीय दूसरों की सेवा के लिए ही तैयार', सैम पित्रोदा के बयान पर भड़की BJP, कहा- भारत को बदनाम...
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget