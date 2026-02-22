खो गया है ATM कार्ड, जान लीजिए ब्लॉक करने का आसान तरीका

आज के समय में एटीएम कार्ड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चाहे पैसे निकालने हों, दुकान पर भुगतान करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, हर जगह कार्ड काम आता है. ऐसे में अगर अचानक पता चले कि आपका ATM कार्ड गायब है तो घबराहट होना स्वाभाविक है. कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी मेहनत की कमाई खतरे में पड गई हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सही समय पर सही कदम उठा लें, तो आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रह सकता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि एटीएम कार्ड खो जाने पर क्या करें, कैसे तुरंत ब्लॉक करें, नया कार्ड कैसे बनवाएं और आगे ऐसी स्थिति से कैसे बचें.

सबसे पहले क्या करें जब ATM कार्ड न मिले?

कई बार कार्ड सच में खोया नहीं होता, बल्कि कहीं रखकर भूल जाते हैं. ऐसे में सबसे पहले घबराएं नहीं, अपनी जेब, बैग और बटुआ अच्छी तरह देखें. कार, ऑफिस की टेबल या घर के उस स्थान की जांच करें जहां आप हाल ही में गए थे. हो सकता है कार्ड कपड़ों में या किसी फाइल में रह गया हो. अक्सर थोड़ी सी सावधानी से खोजने पर कार्ड मिल जाता है और परेशानी से बचा जा सकता है. अगर अच्छी तरह ढूंढने के बाद भी कार्ड नहीं मिलता, तो समय बर्बाद न करें. जितनी जल्दी आप कार्ड ब्लॉक करेंगे, उतना ही कम जोखिम रहेगा. देरी करने पर कोई और व्यक्ति कार्ड का गलत यूज कर सकता है.

ATM कार्ड तुरंत ब्लॉक करना क्यों जरूरी है?

अगर किसी अजनबी को आपका कार्ड मिल जाता है तो वह एटीएम से पैसे निकाल सकता है, दुकानों पर स्वाइप कर सकता है, ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है. इसे अनऑथराइज्ड लेन-देन कहा जाता है. इसलिए जितनी जल्दी आप बैंक को सूचना देंगे, उतना बेहतर रहेगा. हर कार्डधारक की जिम्मेदारी होती है कि कार्ड खोने या चोरी होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें. समय पर जानकारी देने से आपका खाता सुरक्षित रहता है. धोखाधड़ी की स्थिति में आपकी जिम्मेदारी कम हो सकती है. बैंक तुरंत कार्ड ब्लॉक कर देता है.

ATM कार्ड ब्लॉक करने के आसान तरीके



1. SMS के जरिए ब्लॉक करें - अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है, तो आप एसएमएस से भी कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं. अपने मोबाइल से BLOCKCC (या बैंक द्वारा बताया गया मैसेज) टाइप करें. बैंक के निर्धारित नंबर पर भेजें. आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा.यह तरीका तेज और आसान है.

2. टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें - आप अपने बैंक के 24 घंटे चालू रहने वाले हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं. ग्राहक सेवा अधिकारी आपकी पहचान की पुष्टि करेगा. कुछ सवाल पूछे जाएंगे.तुरंत कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा. हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या पासबुक में दिए गए नंबर पर ही कॉल करें.

3. मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग से - अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं, तो लॉगिन करें. कार्ड सर्विस या ब्लॉक कार्ड विकल्प चुनें. कुछ क्लिक में कार्ड बंद हो जाएगा. यह तरीका सबसे तेज और सुविधाजनक माना जाता है.

4. बैंक शाखा में जाकर - अगर फोन या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, तो नजदीकी शाखा में जाएं. बैंक अधिकारी को स्थिति बताएं, पहचान प्रमाण दिखाएं और कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा.

कार्ड ब्लॉक होने के बाद क्या होगा?

जैसे ही आप सूचना देंगे, कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया जाएगा. उसके बाद कोई भी व्यक्ति उससे लेन-देन नहीं कर सकेगा. बैंक आपको एक रेफरेंस नंबर या कन्फर्मेशन आईडी देगा. इसे सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में किसी शिकायत या जानकारी के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है.

नया ATM कार्ड कैसे बनवाएं?

पुराना कार्ड ब्लॉक होने के बाद आपको नया कार्ड बनवाना होगा. जिसके लिए हेल्पलाइन पर कॉल करके, नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप से या बैंक शाखा में जाकर कुछ बैंक नया कार्ड जारी करने के लिए मामूली शुल्क लेते हैं. इसे बनाने के लिए पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट आदि) या पते का प्रमाण की जरूरत होगी. अगर शाखा में जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट साथ रखें.

