छत्तीसगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ीं, 3 दिन तक 13 ट्रेनें कैंसिल, देख लें लिस्ट

Train Cancelled News: देश में रोजाना कई करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से हजारों ट्रेनें चलाई जाती हैं, जो अलग अलग राज्यों और शहरों को जोड़ती हैं. हालांकि कई बार रखरखाव या तकनीकी कामों के कारण ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ता है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से गोंदिया होते हुए नागपुर की दिशा में यात्रा करने वाले यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

रेलवे प्रशासन ने इस रूट पर चलने वाली कई मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक नागपुर मंडल में एक समपार फाटक पर गर्डर डी-लांचिंग का काम किया जाएगा. इस इंजीनियरिंग कार्य के चलते सुरक्षा कारणों से 6 मार्च से 8 मार्च के बीच गोंदिया–नागपुर सेक्शन की 13 मेमू ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी गई है.

इस वजह से कैंसिल की गईं ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला सेफ्टी और ट्रैक मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. नागपुर मंडल में समपार फाटक पर गर्डर डी-लांचिंग का काम किया जाना है. जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी इंजीनियरिंग प्रोसेस मानी जाती है. इस दौरान ट्रैक पर काम होने की वजह से कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन रोकना जरूरी हो जाता है.

रेलवे का कहना है कि जैसे ही यह काम पूरा होगा. ट्रेनों की आवाजाही फिर से सामान्य कर दी जाएगी. इस बीच जिन यात्रियों ने इन तारीखों में सफर की योजना बनाई है. उन्हें सलाह दी गई है कि सफर से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ सेवा के जरिए अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 68723 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68724 गोंदिया–रायपुर मेमू 7 और 8 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68743 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68711 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68713 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68715 बालाघाट–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–बालाघाट मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

