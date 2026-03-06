हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछत्तीसगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ीं, 3 दिन तक 13 ट्रेनें कैंसिल, देख लें लिस्ट

छत्तीसगढ़ जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ीं, 3 दिन तक 13 ट्रेनें कैंसिल, देख लें लिस्ट

Train Cancelled News: छत्तीसगढ़ रूट पर रेल यात्रियों को झटका लगा है. अगले कुछ दिनों तक कई लोकल और मेमू ट्रेनें नहीं चलेंगी. सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 Mar 2026 06:58 AM (IST)
Train Cancelled News: देश में रोजाना कई करोड़ यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से हजारों ट्रेनें चलाई जाती हैं, जो अलग अलग राज्यों और शहरों को जोड़ती हैं. हालांकि कई बार रखरखाव या तकनीकी कामों के कारण ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ता है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से गोंदिया होते हुए नागपुर की दिशा में यात्रा करने वाले यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

 रेलवे प्रशासन ने इस रूट पर चलने वाली कई मेमू ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक नागपुर मंडल में एक समपार फाटक पर गर्डर डी-लांचिंग का काम किया जाएगा. इस इंजीनियरिंग कार्य के चलते सुरक्षा कारणों से 6 मार्च से 8 मार्च के बीच गोंदिया–नागपुर सेक्शन की 13 मेमू ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी गई है.

इस वजह से कैंसिल की गईं ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इन ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला सेफ्टी और ट्रैक मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. नागपुर मंडल में समपार फाटक पर गर्डर डी-लांचिंग का काम किया जाना है. जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी इंजीनियरिंग प्रोसेस मानी जाती है. इस दौरान ट्रैक पर काम होने की वजह से कुछ समय के लिए ट्रेन संचालन रोकना जरूरी हो जाता है. 

रेलवे का कहना है कि जैसे ही यह काम पूरा होगा. ट्रेनों की आवाजाही फिर से सामान्य कर दी जाएगी. इस बीच जिन यात्रियों ने इन तारीखों में सफर की योजना बनाई है. उन्हें सलाह दी गई है कि सफर से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या पूछताछ सेवा के जरिए अपनी ट्रेन का ताजा स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 68723 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68724 गोंदिया–रायपुर मेमू 7 और 8 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68743 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: QR कोड स्कैन करने से पहले कैसे जानें वह सही है या नहीं? काम आएंगे ये टिप्स

  • ट्रेन नंबर 68711 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68713 गोंदिया–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68716 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–गोंदिया मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68715 बालाघाट–नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68714 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–बालाघाट मेमू 6 और 7 मार्च को कैंसिल रहेगी.

यह भी पढ़ें: होली के रंगों से बिगड़ गया कार का लुक? घर पर ऐसे हटाएं जिद्दी दाग

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 06 Mar 2026 06:58 AM (IST)
