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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUPI Tips: डेली ट्रांजैक्शन लिमिट हो गई पूरी? पेमेंट जारी रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

UPI Tips: डेली ट्रांजैक्शन लिमिट हो गई पूरी? पेमेंट जारी रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

UPI Payment: UPI की दैनिक ट्रांजेक्शन लिमिट पूरी होने पर भुगतान रुक सकता है. ऐसे में घबराने के बजाय कुछ आसान तरीकों से आप जरूरी डिजिटल पेमेंट आसानी से पूरा कर सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Jul 2026 11:31 AM (IST)
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UPI Daily Limit Payment: आज से कुछ साल पहले तक बैंक से पैसे निकालने के लिए लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ता था. लेकिन अब ज्यादातर लोग खरीदारी से लेकर बिल पेमेंट और पैसे ट्रांसफर करने तक करीब हर काम के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि आज लेनदेन पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया है.

हालांकि, कई बार रोजाना की तय ट्रांजेक्शन लिमिट पूरी होने के बाद यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पाती, जिससे  काफी लोगों को जरूरत के समय परेशानी महसूस होती है. ऐसे समय में घबराने के बजाय कुछ आसान टिप्स की मदद से आप अपनी पेमेंट पूरी कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है ये आसान टिप्स... 

क्या होती है UPI की डेली लिमिट?

यूपीआई डेली लिमिट के मुताबिक आप एक तय समय के अंदर अधिकतम कितनी रकम ट्रांसफर कर सकते हैं.  ज्यादातर बैंकों में यह सीमा 1 लाख रूपये प्रतिदिन की होती है, हालांकि कुछ बैंकों में यह लेनदेन अलग भी हो सकता है. ऐसे में जब आपके यूपीआई की लिमिट पूरी हो जाती है, तो उसी दिन आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आपको अगले 24 घंटे बाद प्रोसेस शुरू होने का इंतजार करना पड़ता है.

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डेली लिमिट पूरी होने पर क्या करें?

  • अपने पास थोड़ा नकद जरूर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर पेमेंट करने में परेशानी न हो. 
  • डेबिट (ATM) कार्ड अपने साथ रखें. ऐसे में अगर आपके यूपीआई की लिमिट पूरी हो जाती है, तो एटीएम से पैसे निकालकर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. 
  • अगर किसी व्यापारी के पास सुविधा हो तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता है.
  • खासकर पूरे दिन में होने वाले बड़े लेनदेन की पहले से योजना बनाएं, ताकि डेली लिमिट जल्दी खत्म न हो.

पेमेंट से पहले लिमिट का रखें ध्यान 

अगर आप रोजाना यूपीआई के जरिए ज्यादा रकम का लेनदेन करते हैं, तो ऐसे में आप अपनी बैंक की डेली लिमिट के बारे में पहले से जानकारी रखें. इससे पेमेंट के समय आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर आप दूसरे पेमेंट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Digital Payments Utility News UPI Daily Limit UPI Payment
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