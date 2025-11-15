हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबैंक खाते में नहीं कराया ये काम तो रुक जाएगी पेंशन, यूपी सरकार ने बदल दिए हैं नियम

बैंक खाते में नहीं कराया ये काम तो रुक जाएगी पेंशन, यूपी सरकार ने बदल दिए हैं नियम

UP Senior Citizens Pension Rules: उत्तर प्रदेश में पेंशन जारी रखने के लिए अब बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है. आधार लिंक न होने पर पेंशन रुक सकती है. इसलिए तुरंत यह काम करा लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 15 Nov 2025 01:54 PM (IST)
Preferred Sources

UP Senior Citizens Pension Rules: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान कर दिया गया है. अब बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. यूपी सरकार की ओर से अब नए सिस्टम के तहत बुजुर्गों को ऑटोमेटिक ही पेंशन मिलना शुरू हो जाया करेगी. आपको बता दें एक परिवार एक पहचान यानी फैमिली आईडी के तहत अब बुजुर्गों को सीधे पेंशन मिलेगी.

जिसमें बुजुर्गों की पहचान ऑटोमेटिक तौर पर होगी और सहमति मिलने के बाद से ही उनके खाते में पेंशन के रुपये आने लगेंगे. लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को यह काम करवाना होगा. बिना इसके काम के पूरे हुए बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं किस चीज के बिना नहीं मिल पाएगी पेंशन.

पेंशन के लिए जरूरी यह काम

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बुजुर्ग पेंशन के लिए नया नियम लागू किया गया है. तो इसके साथ एक शर्त भी तय की गई है. अब उत्तर प्रदेश में पेंशन सिर्फ उन बुजुर्गों के बैंक खाते में पहुंचेगी जिनके खाते आधार से लिंक होंगे. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसे पेंशन जरूरी शर्त बना दिया है. जिससे किसी भी कमी के चलते पेंशन रुक न जाए. 

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग लाइसेंस हो गया एक्सपायर, घर बैठे ऐसे करें रिन्यू, जानें पूरा प्रोसेस

समाज कल्याण विभाग ऑटोमैटिक चिन्हीकरण करेगा और डिजिटल माध्यम जैसे एसएमएस, वाट्सएप या कॉल के जरिए लाभार्थी से सहमति लेगा. अगर डिजिटल सहमति नहीं मिलती. तो विभाग के कर्मचारी सीधे घर जाकर सहमति लेंगे. इस तरह बुजुर्गों को पेंशन पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

इस तरह करवा सकते हैं लिंक

अगर किसी बुजुर्ग के बैंक खाते में आधार लिंक नहीं तो आपको बता दें आधार को बैंक खाते से लिंक करना आसान है और इसके लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. सबसे पहले आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर आधार नंबर और बैंक खाते की डिटेल्स अपडेट करा सकते हैं. इसके अलावा कुछ बैंक मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आधार लिंक करने की सुविधा देते हैं.

यह भी पढ़ें: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पति-पत्नी दोनों करें निवेश, हर महीने होगी कमाई

अगर बुजुर्ग डिजिटल तौर से सक्षम नहीं हैं. तो ग्राम पंचायत सहायक या कामन सर्विस सेंटर से डोर-टू-डोर मदद ली जा सकती है. एक बार आधार लिंक हो जाने के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी और हर ट्रांजैक्शन की जानकारी भी फोन पर मिल जाया करेगी. 

यह भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के चक्कर में न पड़ जाना स्कैमर्स के चंगुल में, ऐसे होता है OTP फ्रॉड

Published at : 15 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Senior Citizen Pension Uttar Pradesh Government Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
Live: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी और फैमिली कर रही दिग्गज अभिनेता के 90वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी?
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी मनाएंगी दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैस और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
Live: 9 विकेट पर ही समाप्त हुई भारत की पारी, सिर्फ 30 रन की बढ़त; बल्लेबाजी के लिए नहीं आए गिल
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी और फैमिली कर रही दिग्गज अभिनेता के 90वें बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी?
धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार, हेमा मालिनी मनाएंगी दिग्गज अभिनेता का 90वां बर्थडे?
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
शिक्षा
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर, शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया; जानें प्रोसेस 
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Embed widget