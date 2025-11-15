बैंक खाते में नहीं कराया ये काम तो रुक जाएगी पेंशन, यूपी सरकार ने बदल दिए हैं नियम

UP Senior Citizens Pension Rules: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान कर दिया गया है. अब बुजुर्गों को पेंशन पाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. यूपी सरकार की ओर से अब नए सिस्टम के तहत बुजुर्गों को ऑटोमेटिक ही पेंशन मिलना शुरू हो जाया करेगी. आपको बता दें एक परिवार एक पहचान यानी फैमिली आईडी के तहत अब बुजुर्गों को सीधे पेंशन मिलेगी.

जिसमें बुजुर्गों की पहचान ऑटोमेटिक तौर पर होगी और सहमति मिलने के बाद से ही उनके खाते में पेंशन के रुपये आने लगेंगे. लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को यह काम करवाना होगा. बिना इसके काम के पूरे हुए बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं किस चीज के बिना नहीं मिल पाएगी पेंशन.

पेंशन के लिए जरूरी यह काम

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बुजुर्ग पेंशन के लिए नया नियम लागू किया गया है. तो इसके साथ एक शर्त भी तय की गई है. अब उत्तर प्रदेश में पेंशन सिर्फ उन बुजुर्गों के बैंक खाते में पहुंचेगी जिनके खाते आधार से लिंक होंगे. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसे पेंशन जरूरी शर्त बना दिया है. जिससे किसी भी कमी के चलते पेंशन रुक न जाए.

समाज कल्याण विभाग ऑटोमैटिक चिन्हीकरण करेगा और डिजिटल माध्यम जैसे एसएमएस, वाट्सएप या कॉल के जरिए लाभार्थी से सहमति लेगा. अगर डिजिटल सहमति नहीं मिलती. तो विभाग के कर्मचारी सीधे घर जाकर सहमति लेंगे. इस तरह बुजुर्गों को पेंशन पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

इस तरह करवा सकते हैं लिंक

अगर किसी बुजुर्ग के बैंक खाते में आधार लिंक नहीं तो आपको बता दें आधार को बैंक खाते से लिंक करना आसान है और इसके लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. सबसे पहले आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर आधार नंबर और बैंक खाते की डिटेल्स अपडेट करा सकते हैं. इसके अलावा कुछ बैंक मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आधार लिंक करने की सुविधा देते हैं.

अगर बुजुर्ग डिजिटल तौर से सक्षम नहीं हैं. तो ग्राम पंचायत सहायक या कामन सर्विस सेंटर से डोर-टू-डोर मदद ली जा सकती है. एक बार आधार लिंक हो जाने के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी और हर ट्रांजैक्शन की जानकारी भी फोन पर मिल जाया करेगी.

