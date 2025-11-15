पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पति-पत्नी दोनों करें निवेश, हर महीने होगी कमाई

महंगाई के इस दौर में मिडिल क्लास परिवारों में हर महीने का खर्च जुटाना कई बार मुश्किल हो जाता है. कई लोगों की पक्की नौकरी न होने की वजह से आय तय नहीं होती है, जबकि रिटायर्ड लोगों के लिए तो यह चिंता और भी बढ़ जाती है. ऐसे में अगर हर महीने निश्चित अमाउंट आपके अकाउंट में आने लगे तो पारिवारिक खर्चे बहुत हल्के हो सकते हैं. इस वजह से पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो रही है.

यह स्कीम सुरक्षित और गारंटीड आय का ऑप्शन देती है. यह योजना उन निवेशकों के लिए बहुत उपयोगी मानी जा रही है जो अपनी बचत पर बिना किसी खतरे के नियमित कमाई चाहते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में पति-पत्नी दोनों कैसे निवेश कर सकते हैं और हर महीने पक्की कमाई कैसे होगी.

कैसे काम करती है यह स्कीम?

पोस्ट ऑफिस एमआईएस एक वन टाइम निवेश योजना है, जिसमें आपको सिर्फ एक बार एक एकमुश्त रकम जमा करनी होती है. जमा रकम पर तय वार्षिक ब्याज को 12 हिस्सों में बांटकर हर महीने आपके खाते में भेजा जाता है. वहीं वर्तमान में इस स्कीम पर 7.40 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है जो कई अन्य फिक्स्ड इनकम ऑप्शन से ज्यादा है.

पति-पत्नी को कैसे मिल सकती है हर महीने आय?

अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम के तहत सिंगल अकाउंट खोलता है तो वह अधिकतम 9 लाख रुपये इसमें जमा कर सकता है. इस पर हर महीने तय रकम उसके खाते में आती है. वहीं अगर पति-पत्नी जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो निवेश की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये हो जाती है. इस रकम पर हर महीने लगभग 9000 से ज्यादा की पक्की रकम मिलती रहती है. स्कीम के तहत एक बार राशि जमा करने के बाद पूरे 5 साल तक वह आय बिना किसी रूकावट के जारी रहती हैं. वहीं इस स्कीम की समय सीमा 5 साल पूरे होने के बाद पूरी जमा पूंजी वापस मिल जाती है. इसके अलावा अगर निवेशक चाहे तो इस रकम को दोबारा इसी स्कीम में निवेश कर सकते हैं और अपनी मासिक इनकम को आगे भी जारी रख सकते हैं. इस तरह यह योजना लंबे समय तक सुरक्षित आय का साधन बन सकती है.

क्यों सुरक्षित मानी जाती है यह योजना?

पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम पूरी तरह केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है. इसलिए इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता है. वहीं खाते में नॉमिनी जोड़ने की सुविधा भी होती है और जरूरत पड़ने पर खाता समय से पहले भी बंद कराया जा सकता है. हालांकि ऐसा करने पर कुछ कटौती लागू रहती है, लेकिन अचानक पैसों की जरूरत होने पर यह ऑप्शन मददगार साबित हो सकता है. वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवाना होता है, इसके लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, केवाईसी डॉक्यूमेंट और पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होती है.

ये भी पढ़ें-क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के चक्कर में न पड़ जाना स्कैमर्स के चंगुल में, ऐसे होता है OTP फ्रॉड