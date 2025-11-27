UIDAI ने बंद कर दिए 2 करोड़ आधार कार्ड, कहीं आप इस लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक

Aadhaar Card Deactivated: आधार कार्ड देश में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत अहम दस्तावेज है. देश की तकरीबन 90 फीसदी आबादी के पास यह मौजूद है. आधार कार्ड को लेकर UIDAI ने हाल ही में ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है. UIDAI ने करीब 2 करोड़ आधार नंबर बंद कर दिए हैं. यह कदम देशभर में चल रहे बड़े क्लीनअप ड्राइव का हिस्सा है.

अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है आखिर UIDAI ने ऐसा फैसला क्यों लिया इसके पीछे क्या वजह है. तो साथ ही कई लोगों को यह डर भी बना हुआ है. कहीं उनका आधार भी तो बंद नहीं हो गया है. चलिए आपको बताते हैं क्यों बंद किए गए हैं यह आधार कार्ड और कैसे आप चेक कर सकते हैं आपका आधार इस लिस्ट में शामिल है या नहीं.

इस वजह से बंद हुए 2 करोड़ आधार कार्ड

UIDAI के मुताबिक यह पूरा कैपेंन मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को इनएक्टिव करने के लिए शुरू किया गया था. सरकार के पास कई सोर्स से ऐसी जानकारी आती है जो बताती है कि कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है. इसके बाद उस आधार नंबर को सिस्टम में इनएक्टिव मार्क किया जाता है. ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मृत व्यक्ति का आधार एक्टिव रहे.

तो उसकी पहचान का इस्तेमाल बैंकिंग फ्रॉड, सब्सिडी से जुड़ी धोखाधड़ी या किसी और गलत काम में हो सकता है. जिन 2 करोड़ आधारों को बंद किया गया. वह सेफ्टी से जुड़े रिस्क को हटाने का काम करेंगे. इससे सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी पहचान के इस्तेमाल की संभावना काफी कम हो जाएगी.

आपका आधार बंद या चालू

अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार भी तो बंद नहीं कर दिया गया है. तो आप UIDAI की वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in/verifyAadhaar पर मौजूद Aadhaar Verify का ऑप्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस फीचर में आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालते हैं और सिस्टम तुरंत बता देता है कि यह आधार मौजूद है या नहीं. नंबर डालने के बाद और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेगे तो स्क्रीन पर आपका आधार नंबर और उसके आगे Exists लिख के आ जाएगा. अगर नहीं होगा तो Invalid Aadhaar लिख के आ जएगा.

