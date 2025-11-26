जनवरी 2026 से हर महीने 10 हजार का सोना खरीदा तो 2030 में कितना होगा पैसा? जानें पूरा हिसाब

Gold Investment Calculation: आजकल लोग अपनी कमाई को अलग-अलग जगह लगाकर सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं. कोई शेयर मार्केट चुनता है. कोई म्यूचुअल फंड, और काफी लोग गोल्ड में निवेश करते हैं. क्योंकि इसे स्टेबल और भरोसेमंद माना जाता है. गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लंबे समय में इसकी वैल्यू ज्यादातर बढ़ती हुई ही दिखती है. कई लोग हर महीने थोड़ा-थोड़ा सोना खरीदकर एक तरह से गोल्ड SIP जैसा मॉडल फॉलो करते हैं.

इससे उतार-चढ़ाव का असर कम होता है और एवरेस कीमत पर सोना इकट्ठा होता रहता है. अब मान लें कि आप जनवरी 2026 से हर महीने 10 हजार रुपये का सोना खरीदते हैं. तो साल 2030 तक आपका यह निवेश कितने का हो सकता है और आपको कितना रिटर्न मिल सकता है. चलिए इसी का पूरा हिसाब आपको बताते हैं.

हर महीने 10 हजार का गोल्ड खरीदने पर कितना बनेगा?

अगर जनवरी 2026 से दिसंबर 2029 तक हर महीने 10 हजार रुपये का सोना खरीदा जाए. तो पूरा टाइम 48 महीने होता है. और 48 महीने 10 हजार रुपये के हिसाब से आपका कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4.8 लाख रुपये होगा. अब क्योंकि सोने के भाव हमेशा एक जैसा नहीं रहते. तो हर महीने आप 10 हजार रुपये का अमाउंट पर सोना लेंगे. वह आपको कम-ज्यादा की मात्रा में मिलेगा.

यानी जब सोने के भाव कम होंगे तब आपको ज्यादा सोना मिलेगा सोने के भाव ज्यादा होंगे तो आपको काम सोना मिलेगा. एक तरह से देखा जाए तो इसे गोल्ड SIP कहा जा सकता है. लेकिन अगर पिछले कुछ समय से सोने की कीमतों का ट्रेंड देखें. तो आपको सालाना एवरेज 8 से 11% तक बढ़त देखने को मिल सकती हैं.

2030 तक सोने कितने रुपये को हो सकता है?

अगर आप हर महीने 10 हजार रुपये का सोना खरीद रहे हैं. और 2026 से लेकर 2030 तक सोने की कीमतें उसी रफ्तार से बढ़ती है. जिस रफ्तार से फिलहाल बढ़ रही हैं. तो 2030 तक आपके द्वारा खरीदा गया कुल 4.8 लाख रुपये के सोने का निवेश तकरीबन 6.5 लाख रुपये से लेकर 7.2 लाख रुपये तक के आसपास पहुंच सकता है.

यह कैलकुलेशन एवरेज रिटर्न पर बेस्ड है. आपने जो सोना खरीदा वह किस कीमत पर आपको मिला और 2030 में उसी के आधार पर आपके सोने की वैल्यू तय होगी. अगर आपने सोना खरीदा उस दौरान वैल्यू कम थी और 2030 में सोने के भाव बढ़ जाते हैं. तो फिर आपके द्वारा खरीदे गए सोने की कीमत भी काफी बढ़ जाएगी.

