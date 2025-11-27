सिर्फ थोड़ी सी बचत में मिलेंगे 5000 रुपये महीना, क्या आप भी ले पाएंगे, चेक कर लें

Atal Pension Yojana: आजकल लोग अपनी बचत को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखकर छोड़ नहीं देते. लोग ऐसी योजनाएं की तलाश में रहते हैं. जहां थोड़े से पैसे लगाकर के अपने भविष्य सुरक्षित किया जा सकते. बहुत से लोगों के रिटायरमेंट के बाद इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है. इसलिए बहुत से लोग पेंशन की पहले ही व्यवस्था कर के चलते हैं. ताकि बुढ़ापे में दूसरों पर डिपेंड न रहना पड़ेे. सरकार ने भी लोगों के लिए कई ऐसी स्कीम्स चलाई हैं.

इन्हीं में से एक है अटल पेंशन योजना. जिसे केंद्र सरकार चलाती है. इस योजना का फायदा यह है कि आप कम उम्र में छोटी सी रकम निवेश करके 60 की उम्र के बाद हर महीने तय पेंशन पा सकते हैं. इसमें थोड़ी सी बचत से अगर आगे चलकर 5000 रुपये पेंशन तक पा सकते हैं. जान लीजिए आपको मिल सकता योजना का फायदा या फिर नहीं.

कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से?

अटल पेंशन योजना में जुड़ने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं. इसमें जुड़ने का पहला नियम यह है कि इसमें सिर्फ भारतीय नागरिक ही शामिल हो सकते हैं. आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है. क्योंकि इसी अकाउंट से हर महीने प्रीमियम कटता है.

योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी नियमित आय सुनिश्चित करना चाहते हैं. अगर आपकी उम्र 18 है. तो निवेश भी सबसे कम लगता है और आपको मिलने वाला फायदा भी सबसे ज्यादा रहता है. इसलिए जितना जल्दी योजना से जुड़ें उतना बेहतर है.

कौन लोग नहीं कर सकते आवेदन?

अगर आपकी उम्र 18 से कम है या 40 साल से ज्यादा है. तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं. इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से लागू हुआ है. अब कोई भी व्यक्ति जो आयकर भरता है या पहले भर चुका है. वह अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं हो सकता. इसका मतलब यह योजना उन लोगों के लिए ही है जो लोअर या मिड-इनकम ग्रुप से आते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के लिए अलग सुरक्षा की जरूरत होती है. जिनके पास पहले से पेंशन या टैक्सबल इनकम होती है. उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है.

कितनी पेंशन मिलती है?

इस योजना में आपको 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है. यह आपकी चुनी गई प्लान और उम्र के हिसाब से तय होती है. जितनी कम उम्र में आप आवेदन करते हैं, उतना कम प्रीमियम देना पड़ता है. उदाहरण के तौर पर 18 साल का व्यक्ति सिर्फ 210 रुपये हर महीने जमा करके 5000 रुपये तक की पेंशन ले सकता है.

जबकि 30 साल की उम्र में यही सुविधा पाने के लिए 577 रुपये हर महीने देने होंगे. योजना से जुड़ने की अपने बैंक जाएं, अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरें, केवाईसी कराएं और एक प्लान चुनें. बैंक आपका अकाउंट ऑटो-डेबिट के लिए सेट कर देता है और हर महीने प्रीमियम कट जाता है. इसके बाद आपको रसीद मिलती है जो बताती है कि आप योजना में रजिस्टर्ड हो चुके हैं.

