क्या UIDAI ने आपका भी आधार कर दिया डीएक्टिवेट, इसे दोबारा कैसे करें चालू?

Aadhaar Reactivation Process: आधार कार्ड आज हर भारतीय की पहचान का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. अगर आपके पास आधार नहीं है तो फिर आपके बहुत से काम रुक सकते हैं. देश में फिलहाल 100 करोड़ के आसपास लोगों के पास आधार कार्ड मौजूद है. इसी बीच आधार कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है. हाल ही में UIDAI ने करीब 2 करोड़ आधार नंबर बंद कर दिए हैं.

यह सुनकर कई लोग परेशान हैं कि कहीं उनका आधार भी तो डीएक्टिवेट नहीं हो गया.अगर आपका आधार किसी वजह से बंद हो गया है. तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसे दोबारा चालू कर सकते हैं और इसके लिए कुछ आसान तरीके मौजूद हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपका आधार बंद हो गया है तो इसे कैसे इसे फिर से चालू किया जा सकता है. जान लीजिए पूरा प्रोसेस.

कैसे चालू करें बंद आधार कार्ड?

आपका आधार बंद हो गया है. यह पता करने के लिए सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाकर Aadhaar Verification सेक्शन में अपना आधार नंबर चेक करना होगा. अगर वहां आपका आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपका आधार नंबर लिखकर आता है और उसके बाद Exists लिखा होता है. तो समझिए आपका आधार नंबर चालू है. लेकिन अगर इनवेलिड लिखकर आ रहा है तो फिर आपका आधार नंबर बंद हो गया है.

ऐसे में आपको अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा. यहां आपकी पहचान दोबारा वेरिफाई की जाती है और आधार रिएक्टिवेशन से जुड़ी हर प्राॅब्लम का साॅल्यूशन ऑन द स्पॉट मिलता है. आधार केंद्र पर अपडेट, बायोमेट्रिक री-वेरीफिकेशन और डॉक्यूमेंट चेक के बाद आपका आधार दोबारा एक्टिव किया जा सकता है. इसलिए ऐसी दिक्कत आने पर तुरंत आधार सेंटर जाएं.

इस तरीके को भी आजमा सकते हैं

अगर आधार सेंटर पर विजिट के बाद भी आपका आधार एक्टिव नहीं हो पा रहा है. तो UIDAI का टोल-फ्री नंबर 1947 आपकी मदद कर सकता है. यह नंबर 24x7 उपलब्ध रहता है और आधार से जुड़ी हर जानकारी या समस्या के समाधान के लिए तैयार है. आप किसी भी फोन से मुफ्त में इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

यहां आपको यह भी बताया जाएगा कि आपका आधार क्यों डीएक्टिवेट हुआ और इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको कौनसे कदम उठाने होंगे. कई बार समस्या डॉक्यूमेंट मिसमैच, बायोमेट्रिक लॉक या पुराना डेटा की होती है. कॉल पर आपको इसका पूरी वजह और प्रोसेस समझा दी जाएगी. जिससे बाद आपका आधार फिर से चालू हो जाएगा.

