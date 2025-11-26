5 सीटर कार में बैठा रखे हैं 6 लोग तो कितनी लगेगी पेनाल्टी? जान लें नियम

कई लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति ज्यादा बैठा लेने से क्या फर्क पड़ता है. लेकिन असल में फर्क पड़ता है. हादसे की स्थिति में एक्स्ट्रा पासेंजर को किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं मिलती. क्योंकि कार की सेफ्टी फीचर्स उसी संख्या के लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं. इसलिए एक छोटा सा नियम तोड़ना बड़ी परेशानी बन सकता है.