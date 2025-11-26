सेविंग अकाउंट संभालते समय ये 4 गलती भारी पड़ती है, जानें कैसे बच सकते हैं

सेविंग अकाउंट में कम से कम बैलेंस रखने का नियम लोग हल्के में ले लेते हैं. लेकिन यही सबसे ज्यादा चार्ज लगवाता है. अगर बैंक का मिनिमम बैलेंस कम नहीं रखा गया. तो हर महीने कटने वाली पेनल्टी आपकी बचत को धीरे-धीरे खत्म कर देती है. बेहतर है कि बैलेंस अलर्ट ऑन रखें और खाते को खाली न छोड़ें.