हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसेविंग अकाउंट संभालते समय ये 4 गलती भारी पड़ती है, जानें कैसे बच सकते हैं

सेविंग अकाउंट संभालते समय ये 4 गलती भारी पड़ती है, जानें कैसे बच सकते हैं

Savings Account Tips: छोटी गलतियां सेविंग अकाउंट पर बड़ा असर डाल देती हैं. जान लीजिए किन आदतों से दूर रहें और अकाउंट को सेफ कैसे रखें. नहीं तो हो सकता है नुकसान.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Nov 2025 03:08 PM (IST)
Savings Account Tips: छोटी गलतियां सेविंग अकाउंट पर बड़ा असर डाल देती हैं. जान लीजिए किन आदतों से दूर रहें और अकाउंट को सेफ कैसे रखें. नहीं तो हो सकता है नुकसान.

सेविंग अकाउंट अक्सर लोग बस खोल लेते हैं और भूल जाते हैं. लेकिन छोटी लापरवाही आगे चलकर परेशानी पैदा कर देती है. कई बार बहुत से चीजें ठीक से नहीं देखते और वही गलती बाद में जेब पर बोझ बन जाती है. इसलिए अकाउंट मैनेज करते हुए 4 गलतियों से बचना जरूरी है.

1/6
सेविंग अकाउंट में कम से कम बैलेंस रखने का नियम लोग हल्के में ले लेते हैं. लेकिन यही सबसे ज्यादा चार्ज लगवाता है. अगर बैंक का मिनिमम बैलेंस कम नहीं रखा गया. तो हर महीने कटने वाली पेनल्टी आपकी बचत को धीरे-धीरे खत्म कर देती है. बेहतर है कि बैलेंस अलर्ट ऑन रखें और खाते को खाली न छोड़ें.
सेविंग अकाउंट में कम से कम बैलेंस रखने का नियम लोग हल्के में ले लेते हैं. लेकिन यही सबसे ज्यादा चार्ज लगवाता है. अगर बैंक का मिनिमम बैलेंस कम नहीं रखा गया. तो हर महीने कटने वाली पेनल्टी आपकी बचत को धीरे-धीरे खत्म कर देती है. बेहतर है कि बैलेंस अलर्ट ऑन रखें और खाते को खाली न छोड़ें.
2/6
एक ही सेविंग अकाउंट को सालों तक बिना अपडेट रख देना भी भारी गलती है. KYC अपडेट न करने पर बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर सकता है. कई बार पैसे भेजने,निकालने या कार्ड इस्तेमाल करने में दिक्कत आने लगती है. साल में एक बार KYC और बेसिक अपडेट जरूर कर लेना चाहिए.
एक ही सेविंग अकाउंट को सालों तक बिना अपडेट रख देना भी भारी गलती है. KYC अपडेट न करने पर बैंक अकाउंट को फ्रीज भी कर सकता है. कई बार पैसे भेजने,निकालने या कार्ड इस्तेमाल करने में दिक्कत आने लगती है. साल में एक बार KYC और बेसिक अपडेट जरूर कर लेना चाहिए.
3/6
कई लोग ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक या नेट बैंकिंग की जानकारी बेहद लापरवाही से संभालते हैं. पासवर्ड लिखकर रखना या किसी के साथ शेयर करना बड़ा रिस्क है. आज धोखाधड़ी बढ़ चुकी है. इसलिए डिजिटल सुरक्षा को हल्के में लेना सही नहीं.
कई लोग ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक या नेट बैंकिंग की जानकारी बेहद लापरवाही से संभालते हैं. पासवर्ड लिखकर रखना या किसी के साथ शेयर करना बड़ा रिस्क है. आज धोखाधड़ी बढ़ चुकी है. इसलिए डिजिटल सुरक्षा को हल्के में लेना सही नहीं.
4/6
बिना सोचे समझे हर जगह डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना भी गलत आदत है. संदिग्ध साइट, असुरक्षित वाई-फाई या रैंडम पेमेंट पेज पर कार्ड डालना जोखिम बढ़ाता है. अगर जरूरत पड़े तो UPI या क्रेडिट कार्ड ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन होते हैं.
बिना सोचे समझे हर जगह डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना भी गलत आदत है. संदिग्ध साइट, असुरक्षित वाई-फाई या रैंडम पेमेंट पेज पर कार्ड डालना जोखिम बढ़ाता है. अगर जरूरत पड़े तो UPI या क्रेडिट कार्ड ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन होते हैं.
5/6
कई लोग अपने सेविंग अकाउंट में अनउपयोगी ऑटो-डेबिट या फिर पुराने सब्सक्रिप्शन चालू छोड़ देते हैं. यह धीरे-धीरे बैलेंस कम करती रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलता. महीने में एक बार स्टेटमेंट चेक करना जरूरी है. जिसके अनचाहे खर्च दिख जाएं और उन्हें तुरंत बंद किया जा सके.
कई लोग अपने सेविंग अकाउंट में अनउपयोगी ऑटो-डेबिट या फिर पुराने सब्सक्रिप्शन चालू छोड़ देते हैं. यह धीरे-धीरे बैलेंस कम करती रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलता. महीने में एक बार स्टेटमेंट चेक करना जरूरी है. जिसके अनचाहे खर्च दिख जाएं और उन्हें तुरंत बंद किया जा सके.
6/6
अगर आप अलग-अलग बैंकों में कई अकाउंट चलाते हैं. तो उन्हें मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाता है. लंबे समय तक इनएक्टिव रहने वाले खातों को बैंक डॉर्मेंट घोषित कर देता है, जिससे आगे चलकर और री-एक्टिवेशन की झंझट बढ़ती है. बेहतर है कि जरूरत के हिसाब से कम अकाउंट रखें और बाकी बंद करा दें.
अगर आप अलग-अलग बैंकों में कई अकाउंट चलाते हैं. तो उन्हें मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाता है. लंबे समय तक इनएक्टिव रहने वाले खातों को बैंक डॉर्मेंट घोषित कर देता है, जिससे आगे चलकर और री-एक्टिवेशन की झंझट बढ़ती है. बेहतर है कि जरूरत के हिसाब से कम अकाउंट रखें और बाकी बंद करा दें.
Published at : 26 Nov 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
Bank Account Saving Account Utility News

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
क्रिकेट
IND vs SA: दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Blast: मुजम्मिल का आतंकी अड्डा NIA के रडार पर | Red Fort Blast
Kamla Pasand Family News: पान मसाला के मालिक की बहू ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस
Anupam Kher Interview | IFFI 2025 Masterclass | संघर्ष और सफल
VIT University News: VIT में रातभर हंगामा, प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित की | VIT Protest
Top News: बड़ी खबरें फटाफट | Bihar Politics | SIR Controversy | Rabri Devi | Mumbai | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Senyar: चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
चक्रवाती तूफान सेन्यार कुछ ही घंटो में करेगा लैंडफॉल, इन राज्यों में भारी बारिश, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
नीला ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? दो दिन पहले हुआ था जन्म
इंडिया
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
हर मिनट दागेगा 1000 गोलियां, हवा के बीच में ही चीर देगा ड्रोन... ये है भारत के दुश्मन के हथियारों का महाकाल
क्रिकेट
IND vs SA: दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
दूसरा टेस्ट 408 रनों से हारने के बाद ऋषभ पंत ने दिया बड़ा बयान, सबसे बड़ी हार पर कहा- क्रिकेट को हल्के में...
टेलीविजन
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
आरआरबी एनटीपीसी भर्ती का आखिरी मौका, कल बंद हो जाएगी आवेदन प्रोसेस; पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
Fertility Issues: ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
ये चीजें तुरंत खाना छोड़ दें महिलाएं, वरना कभी नहीं बन पाएंगी मां!
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Embed widget