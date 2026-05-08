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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीElectricity Bill News: ग्राहकों को बिजली का 755 करोड़ रुपए वापस करेगी ये कंपनी, बिल में की थी गलत वसूली

Electricity Bill News: ग्राहकों को बिजली का 755 करोड़ रुपए वापस करेगी ये कंपनी, बिल में की थी गलत वसूली

Electricity Bill Refund: अमेरिकी की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक द ड्यूक एनर्जी के ऊपर अपने ग्रहकों का 90.5 मिलियन डॉलर बकाया है, जिसका जल्दी ही कंपनी रिफंड लोगों को देने वाली हैं.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 08 May 2026 05:29 PM (IST)
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The Duke Energy: जून के महीने से लाखों उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों में राहत मिलने वाली है. ये खबर भारतीय ग्राहकों के लिए नहीं अमेरिका में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए है. अमेरिका की ऊर्जा कंपनी द ड्यूक एनर्जी को अपने ग्राहकों से ज्यादा वसूली करना थोड़ा भारी पड़ गया है. जिसके चलते अब कंपनी को उन ग्राहकों को रिफंड देना पड़ेगा.

क्या है पूरा मामला?
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक द ड्यूक एनर्जी कंपनी ने साल 2024 में अपने उपभोक्ताओं से बड़े तूफान और हरिकेन के बाद हुई टूट- फूट के नाम पर मरम्मत के खर्चों के लिए खूब पैसा वसूल किया था. जिसके चलते अब कंपनी को उपभोक्ताओं को करीब 90.5 मिलियन डॉलर लौटाने होंगे. खबरों की मानें तो हरिकेन डेबी, हेलेन और मिल्टन के बाद फ्लोरिडा में बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा था. इसके बाद मरम्मत से जुड़े कामों के नाम पर कंपनी ने ग्राहकों से एक अरब डॉलर से भी ज्यादा की राशि वसूली थी.

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हालांकि जांच में सामने आया कि असल में जो खर्चा हुआ वो महज 915.3 मिलियन डॉलर ही था. इसी अंतर को देखते हुए फ्लोरिडा पब्लिक सर्विस कमीशन ने बीच में आकर हस्तक्षेप किया और ग्राहकों को रिफंड देने के आदेश जारी किए हैं. ये राहत का काम जून से सितंबर तक चलने वाला है. इसके बाद बिजली की दरें वापस अपने सामान्य स्तर पर लौटेंगी.

ग्राहकों को नहीं होना पड़ेगा परेशान
सबसे बड़ी बात ये है कि उभोक्ताओं को इस रिफंड के लिए अलग से कोई आवेदन करने या किसी भी प्रकार का दावा करने की कोई जरूरत नहीं है. जून से जो बिल लोगों के पास आएंगे उसमें सीधे राहत देकर कंपनी ये रिफंड करने वाली है. कंपनी प्रति किलोवॉट-घंटा दरों में अस्थायी कमी करेगी, जिससे उपभोक्ताओं के पास हर महीने पहुंचने वाले बिलो में कमी आएगी.

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Published at : 08 May 2026 05:29 PM (IST)
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