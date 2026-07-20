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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'मारो सर मारो', CJP के प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रतिक्रिया, 'ऐसी दिलेरी से…'

'मारो सर मारो', CJP के प्रोटेस्ट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की प्रतिक्रिया, 'ऐसी दिलेरी से…'

CJP Protest: जन सुराज का कहना है कि सत्ता के अहंकार और निरंकुश शासन पर प्रहार का मौका है बांकीपुर, जहां हैं वहीं से बांकीपुर में अपने जानने वाले लोगों को संपर्क करें. प्रशांत किशोर के लिए वोट मांगें.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 20 Jul 2026 01:22 PM (IST)
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नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को संसद मार्च के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) में शामिल युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ. इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक पुलिस वालों से कह रहा है मारो सर मारो, जिस पर प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) की पार्टी जन सुराज की प्रतिक्रिया आई है.

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने इस युवक के वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है, "इतिहास गवाह है कि ऐसी दिलेरी से सत्ता की चूलें हिल जाती हैं. सत्ता के अहंकार और "निरंकुश शासन" पर प्रहार का मौका है बांकीपुर… जहां हैं वहीं से बांकीपुर में अपने जानने वाले लोगों को संपर्क करें और प्रशांत किशोर जी के लिए वोट मांगें."

बता दें कि 10 दिन बाद यानी 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है. इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प इसलिए है क्योंकि खुद प्रशांत किशोर ही जन सुराज के उम्मीदवार हैं. वे जोरशोर से अपनी बात जनता के बीच जाकर रख रहे हैं. बीजेपी भी क्षेत्र में माहौल बनाने में जुटी है.

यह भी पढ़ें- संसद मार्च और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच चिराग पासवान की पार्टी का रिएक्शन, 'जिस दिन…'

आरजेडी ने भी सरकार को घेरा

दूसरी ओर दिल्ली के प्रदर्शन पर आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. आरजेडी के एक्स हैंडल से लिखा गया है, "देश के युवाओं और छात्रों को अब देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार बर्दाश्त नहीं! पेपर लीक वाली सरकार स्वीकार नहीं! PM मोदी छात्रों-युवाओं से माफी मांगो! केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो! भ्रष्ट #NTA खत्म करो! शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वाली #NEP 2020 वापस लो! #NEET"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Sansad March PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS CJP Protest
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