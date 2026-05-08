Maharashtra Will News: हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के बड़े और ऐतिहासिक फैसले ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ तेजी से खींचा है. जहां, अब महाराष्ट्र में वसीयत (Will) का रजिस्ट्रेशन कराना न सिर्फ आसान हो गया है बल्कि यह लोगों को बड़े फायदे पहुंचा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वसीयत (Will) रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए इसकी फीस को घटाकर केवल 100 रुपये कर दिया है.

ऐतिहासिक फैसले पर क्या बोले जानकार?

इस मामले को लेकर कुछ जानकारों ने जानकारी देते हुए बताया कि जिनके पास भी सेविंग अकाउंट के साथ-साथ प्रॉपर्टी या फिर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट है, उन्हें भी वसीयत बनवाने पर अब पूरी तरह से विचार करने की जरूरत है. हांलाकि, हमारे देश में फॉर्मल एस्टेट प्लानिंग (Estate Planning) की दर बेहद ही कम है जिसकी वजह से भारत में 90 प्रतिशत से ज्यादा सिविल केस और प्रॉपर्टी को लेकर रोजाना विवाद देखने को मिलते है, जिसमें अब तक कई लोग एक दूसरी की हत्या भी कर देते हैं. सरकार का मकसद यह है कि देश के वकीलों की अनिवार्य उपस्थिति को हटाकर इसे ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद बनाना है.

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केवल 100 रुपए में मिलेगी कानूनी सुरक्षा?

अब तक वसीयत के पंजीकरण के लिए लोगों को ज्यादा शुल्क की प्रकियाओं से रोजाना गुजरना पड़ता था. तो वहीं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के तहत अब प्रदेश का कोई भी नागरिक सिऔर 100 रुपये के फिक्स्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क पर अपनी वसीयत को बिना किसी परेशानी के पंजीकृत करवा सकता है.

आप कहीं भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप राज्य के किसी भी 517 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में अपनी वसीयत को बिना किसी समस्या के दर्ज करा सकते हैं. जहां महाराष्ट्र सरकार ने आपके पास के क्षेत्र की पाबंदी को पूरी तरह से हटा दिया है, ताकि कोई भी नागरिक आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सके.

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नए नियम में नहीं है समय की कोई सीमा

जानकारी के मुताबिक, इस नए नियम के तहत वसीयत के पंजीकरण के लिए किसी प्रकार की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है. आप कई महीनों या फिर सालों बाद भी बिना किसी परेशानी के पंजीकृत करा सकते हैं.