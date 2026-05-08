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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO News: ATM-UPI से कबतक निकलेगा PF का पैसा? बस एक क्लिक पर होगा भुगतान, पढ़ें EPFO का बड़ा अपडेट

EPFO News: ATM-UPI से कबतक निकलेगा PF का पैसा? बस एक क्लिक पर होगा भुगतान, पढ़ें EPFO का बड़ा अपडेट

PFO Big Gift: EPFO का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अब एक बड़ी खबर सामने आई है. अब आप EPFO 3.0 का इस्तेमाल कर PF का पैसा ATM और UPI के माध्यम से निकाल सकते हैं. पूरा मामले जानने के लिए पढ़ें खबर.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 08 May 2026 04:37 PM (IST)
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EPFO Latest Update: क्या आप भी EPFO का करते हैं इस्तेमाल तो यह खबर आपके लिए है. अब EPFO के लगभग 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स के ही अच्छी खबर सामने आई है. जहां, आप अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा ATM और UPI के जरिए बड़े ही आसानी के साथ बिना किसी परेशानी के निकाल सकते हैं. जानकारी के अनुसार, मई के अंत तक इस बेहतरीन सुविधा की शुरुआत की जा सकती है. 

तो वहीं, दूसरी तरफ ईटी नाउ के सूत्रों ने इस मामले में बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि EPFO डैशबोर्ड के अनुसार करीब इसमें 7 करोड़ 98 लाख 24 हजार 491 मेंबर जुड़े हैं. साथ ही उन्होंने आगे बताया कि 7.74 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की आधार KYC फिलहाल, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है. 

यहां जानें आखिर क्या है EPFO 3.0? 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पिछले साल 2025 में EPFO 3.0 को लॉन्च किया था, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि डिजिटल प्रक्रियाओं को पूरी तरह से आधुनिक बनाना है. हांलाकि, इस साल 2026 में यह पूरी तरह से लागू हो जाएगा. इसके लागू होने से PF से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से यूजर-फ्रेंडली भी हो जाएंगी. 

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EPFO 3.0 के क्या होते हैं फायदे?

जानकारी के मुताबिक, इस नए सिस्टम के जरिए EPFO के सदस्यों को PF तक पहुंचने में बेहद ही आसानी हो जाएगी. इसके अलावा आप अपने पसंद के बैंक खाते में फंड को आराम से ट्रांसफर कर सकेंगे. लेकिन, इसमें सबसे ज्यादा अहम अपग्रेड यह है कि ATM और UPI के माध्यम से PF निकासी की सुविधा आसानी हो सकेगी.  

इसके अलावा EPFO पैसा निकालते समय अधिकतम सीमा को तय करने का काम करेगा, जिसके तहत कुल PF बैलेंस का केवल 50 प्रतिशत ही UPI या फिर ATM से निकल सकेगा. 

कैसे काम करेगी EPFO 3.0 की सुविधा?

और सबसे आखिरी में हम ये जानेंगे कि EPFO 3.0 की यह सुविधा आखिर काम कैसे करती है. दरअसल, सबसे पहले EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को डेडिकेटेड एटीएम कार्ड जारी करेगा, जिसके तहत आपका कार्ड सीधे PF अकाउंट से ही लिंक होगा. इसके बाद आप किसी भी ATM से जाकर अपने PF पैसे को बेहद ही आसानी से निकाल सकते हैं. इतना ही नहीं, पूरी प्रक्रिया होने के बाद आप UPI के माध्यम से भी PF बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं. 

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कैस कर सकते हैं सुविधा का इस्तेमाल?

इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए EPFO सदस्यों को कुछ खास तरह की शर्तों को सबसे पहले पूरी करनी होती है. सबसे पहले आपको EPFO के UAN को एक्टिव कराना होगा, जिसके बाद UAN से KYC आधार कार्ड, PAN कार्ड, बैंक खाता समेत IFSC कोड लिंक आपके पास होने चाहिए. तभी जाकर आप इस सुविधा का बिना किसी परेशानी के बेहद ही आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे. 

Published at : 08 May 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Provident Fund Utility News EPFO 3.0
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