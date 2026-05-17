हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTerm Insurance: 55 या 80 साल, किस उम्र तक टर्म प्लान लेना है फायदेमंद? ऐसे बचाएं अपनी कमाई

Term Insurance: 55 या 80 साल, किस उम्र तक टर्म प्लान लेना है फायदेमंद? ऐसे बचाएं अपनी कमाई

Insurance Tips: टर्म इंश्योरेंस लेते समय 55 या 80 साल की उम्र तक कवर चुनना आपकी जरूरत और जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है, क्योंकि लंबी अवधि परिवार को ज्यादा सुरक्षा देती है और कमाई सुरक्षित रहती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 17 May 2026 07:48 AM (IST)
Preferred Sources

Term Life Insurance India: देव अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने अपने घर के लोन और बेटे की पढ़ाई के खर्चों को ध्यान में रखते हुए ₹ 3 करोड़ का कवर तय किया है. लेकिन उनकी सबसे बड़ी उलझन यह है कि उन्हें पॉलिसी की अवधि किस आयु तक जारी रखना चाहिए - 55 या 80? 

यह फैसला करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस पॉलिसी की अवधि आपकी जिम्मेदारियों और परिवार की जरूरतों से जुड़ी होती है. इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा सही अवधि चुनना है.

टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या है?

टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक सरल और सस्ता पॉलिसी है, जिसमें एक निश्चित समय के अंदर अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलता है. 

यह कम प्रीमियम पर ज्यादा कवर प्रदान करता है, लेकिन ऐसे मामलों में मैच्योरिटी पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता. यह पॉलिसी निवेश के लिए नहीं होता, बल्कि सुरक्षा के लिए होता है.

ये भी पढ़ें: हाइवे पर सफर करने वाले ध्यान दें: ब्लैकलिस्ट हो सकता आपका FASTag, NHAI ने नियमों में लाई सख्ती

पॉलिसी की अवधि कैसे तय करें?

अगर आपके बच्चे हैं, तो एक ऐसी अवधि चुनें जो उन्हें घर से बाहर निकलने और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने तक के लिए पर्याप्त हो. यानी आपकी आय पर उनकी निर्भरता खत्म होने तक का समय कवर हो. 

पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के टर्म इंश्योरेंस हेड वरुण अग्रवाल के अनुसार, अगर आपकी जिम्मेदारियां जैसे बच्चों की पढ़ाई, लोन और परिवार का खर्च 55-60 साल तक खत्म हो जाती हैं, तो इतनी अवधि का प्लान लेना पर्याप्त माना जाता है.

लंबी अवधि (70-80 साल) कब जरूरी है?

अगर आपके परिवार में गैर-कामकाजी जीवनसाथी हैं या जिनके बच्चे देर से हुए हैं, तो उनके लिए 70-80 साल तक का प्लान लेना ज्यादा बेहतर रहता है.

जरूरी बात यह है कि 55-60 साल तक के प्लान में प्रीमियम कम होता है, जबकि 80 साल तक के प्लान में प्रीमियम अधिक होता है. लेकिन इसके बदले आपको लंबें समय तक सुरक्षा मिलती है. इसलिए 80 साल की पॉलिसी उन्हीं लोगों के लिए सही है जिनकी वित्तीय जिम्मेदारियां देर से खत्म होती हैं.

ये भी पढ़ें: Train News: रोजाना ट्रेन से सफर करने वालों की मौज, 'सीजन टिकट' से बचाएं समय और पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया

Published at : 17 May 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Term Insurance Utility News Term Life Insurance India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Term Insurance: 55 या 80 साल, किस उम्र तक टर्म प्लान लेना है फायदेमंद? ऐसे बचाएं अपनी कमाई
Term Insurance: 55 या 80 साल, किस उम्र तक टर्म प्लान लेना है फायदेमंद? ऐसे बचाएं अपनी कमाई
यूटिलिटी
Kitchen Tips: किचन की कैंची में छिपे हैं कई टूल्स, ऐसे करें हैंडल के बीच वाले हिस्से का 'स्मार्ट' इस्तेमाल
किचन की कैंची में छिपे हैं कई टूल्स, ऐसे करें हैंडल के बीच वाले हिस्से का 'स्मार्ट' इस्तेमाल
यूटिलिटी
Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी, नए नियम जान लें, वरना नहीं मिलेगी एंट्री
चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी, नए नियम जान लें, वरना नहीं मिलेगी एंट्री
यूटिलिटी
8वें वेतन आयोग पर महामंथन, ग्रेच्युटी, प्रमोशन और पुरानी पेंशन... कैबिनेट सचिव की बैठक में गूंजी कई मांग
8वें वेतन आयोग पर महामंथन, ग्रेच्युटी, प्रमोशन और पुरानी पेंशन... कैबिनेट सचिव की बैठक में गूंजी कई मांग
Advertisement

वीडियोज

NEET Paper Leak:नोट उड़ाकर जताया गुस्सा! शिक्षा मंत्री के आवास पर यूथ कांग्रेस का भारी हंगामा!
Sansani: मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा....! | Crime News | Maharashtra
Top News: बड़ी खबरें, फटाफट | Massive Hike in Silver Import Duty | PM Modi Appeal
भगवान बने Suriya ने corruption के खिलाफ दिखाई दमदार लड़ाई
India में Dhurandhar 2 की OTT release delay होने पर भड़के fans
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ओवैसी भी स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं', गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के AIMIM चीफ, कहा- शुद्ध अंतःकरण...
'ओवैसी भी स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं', गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के AIMIM चीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिजिटल जनगणना में CM योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, बोले- ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’
डिजिटल जनगणना में CM योगी ने भरा ऑनलाइन फॉर्म, बोले- ‘हमारी जनगणना, हमारा विकास’
विश्व
आसिम मुनीर को बड़ी चुनौती, BLA के दावा- 10 दिन में किए 18 अटैक, पाकिस्तान के 31 सैनिकों को मार गिराया
आसिम मुनीर को बड़ी चुनौती, BLA के दावा- 10 दिन में किए 18 अटैक, पाकिस्तान के 31 सैनिकों को मार गिराया
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ ने शेयर की पति विक्की कौशल के बर्थडे की झलक, बेटा विहान भी आया नजर
कैटरीना कैफ ने शेयर की पति विक्की कौशल के बर्थडे की झलक, बेटा विहान भी आया नजर
आईपीएल 2026
मोहम्मज सिराज के '200' पूरे, ईडन गार्डन्स में KKR के खिलाफ रचा इतिहास 
मोहम्मज सिराज के '200' पूरे, ईडन गार्डन्स में KKR के खिलाफ रचा इतिहास 
इंडिया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
'हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो सकता सब कुछ', ऊर्जा संकट को लेकर पीएम मोदी ने चेताया
हेल्थ
Muskmelon Benefits: गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे
गर्मियों में खरबूजा खाना क्यों है जरूरी? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए इसके जबरदस्त फायदे
टेक्नोलॉजी
Instagram Reels पर नहीं आ रहे Views और Likes? तुरंत बदलें ये Hidden Settings
Instagram Reels पर नहीं आ रहे Views और Likes? तुरंत बदलें ये Hidden Settings
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget