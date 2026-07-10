PF Transfer Online: नौकरी बदलने के बाद कई कर्मचारी अपने पुराने पीएफ खाते को लेकर कंफ्यूज रहते हैं. कुछ लोग नया पीएफ अकाउंट खुलने के बाद पुराने खाते का पैसा निकाल लेते हैं. अगर आपकी नई नौकरी लग गई है तो सबसे अच्छा तरीका है पुराने पीएफ बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए. इससे आगे चलकर पीएफ और पेंशन से जुड़े सभी तरह के लाभ लेने में आसानी होती है. अच्छी बात ये है कि अब पीएफ ट्रांसफर के लिए EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. पूरा प्रोसेस ऑनलाइन किया जा सकता है.

कब होता है PF ट्रांसफर?

अगर आपने नौकरी बदली है और नई कंपनी में आपका नया PF अकाउंट बन गया है तो पुराने खाते का बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर कर देना चाहिए. हालांकि, आपका UAN दोनों कंपनियों में एक ही होना चाहिए और वो एक्टिव होना भी जरूरी है.

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ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर कैसे करें?

EPFO वेबसाइट की मेंबर सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें.

यूएएन और पासवर्ड की मदद से अपना अकाउंट खोलें.

ऑनलाइन सर्विस में जाकर One Member One EPF Account ट्रांसफर रिक्वेस्ट का ऑप्शन चुनें.

अपनी सारी जानकारी और पुराने और नए PF खाते की जानकारी वेरिफाई करें.

वर्तमान या पुराने एंप्लॉयर को चुनें, जिसके जरिए क्लेम वेरिफाई होगा.

ओटीपी डालकर आवेदन सबमिट कर दें.

आवेदन मंजूर होने के बाद आपका पुराना PF बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.

PF ट्रांसफर के लिए क्या हैं जरूरी नियम?

यूएएन एक्टिव होना चाहिए

आधार, पैन और बैंक अकाउंट यूएएन से लिंक होना चाहिए

केवाईसी पूरी होनी चाहिए

पुराने और नए नियोक्ता ने EPFO में सही जानकारी अपडेट की हो

अगर एक से ज्यादा यूएएन बन गए हैं तो सब मर्ज होना चाहिए

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कितना समय लगता है?

पुराने पीएफ को नए खाते में ट्रांसफर करने से ब्याज का फायदा मिलता रहता है और आगे चलकर पेंशन, पीएफ निकासी और दूसरे EPFO सुविधाओं का लाभ लेने में भी आसानी होती है. बार- बार पीएफ निकालने से रिटायरमेंट के लिए जमा होने वाली रकम कम हो सकती है. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आमतौर पर 7 से 20 दिन के भीतर PF ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा हो जाता है.

स्टेटस कैसे चेक करें?

आवेदन करने के बाद आप EPFO मेंबर सेवा पोर्टल पर जाकर ट्रैक क्लेम स्टेटस के जरिए अपने पीएफ ट्रांसफर का स्टेटस देख सकते हैं. इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी आवेदन कहां तक पहुंचा है, ये देख सकते हैं.

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