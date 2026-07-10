Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुंबई में भारी बारिश, भूस्खलन से लोणावला-कर्जत ट्रैक क्षतिग्रस्त।

मध्य रेलवे ने 10 से 17 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द कीं।

पुणे-गोरखपुर, डेक्कन एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें प्रभावित हुईं।

रेलवे ने यात्रियों को नवीनतम स्थिति जांचने की सलाह दी।

Train Cancelled: देश के कई राज्यों में हो रही भीषण बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. खासकर मुंबई में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लोग अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी जुलाई में ट्रेन से सफर करने की योजना बढ़ा रहे हैं तो जान लें, लोणावला-कर्जत रेलखंड पर कई जगह लैंडस्लाइड होने से रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते मध्य रेलवे ने 10 जुलाई यानी आज से लेकर 17 जुलाई तक कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है, इसलिए समय रहते जानकारी होने से आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.

इन ट्रेनों पर भी पड़ेगा असर

बारिश और ट्रैक को हुए नुकसान के कारण कुछ ट्रेनों को निर्धारित डेट पर नहीं चलाया जाएगा जैसे...

पुणे गाजीपुर सिटी

पुणे हजरत निजामु्द्दीन

पुणे-गोरखपुर

सीएसएमटी-गोरखपुर ट्रेनें शामिल है.

बारिश में ट्रेन हो गई रद्द? जानें टिकट के पैसे कैसे होंगे वापस, क्या मिलेगा फुल रिफंड



इन ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द

सीएसएमटी-चेन्नई एग्मोर सुपरफास्ट

दादर-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस

डेक्कन एक्सप्रेस

सातारा-दादर एक्सप्रेस

सीएसएमटी-पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस

महालक्ष्मी एक्सप्रेस

हुबली-दादर एक्सप्रेस

डेक्कन क्वीन

जोधपुर-हडपसर एक्सप्रेस

इंदौर-दौंड एक्सप्रेस

सीएसएमटी-हैदराबाद एक्सप्रेस

ये सभी ट्रेनें 10 से 17 जुलाई के बीच रद्द रहेंगी.

रेलवे ने यात्रियों को दी सलाह

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि समय-समय पर अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहे, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो. साथ ही कुछ ट्रेनों को दूसरे रूट से भी चलाया जा सकता है. ट्रेन का स्टेटस जानने के लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ट्रेन के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

RTO से आया है चालान का मैसेज? लिंक पर क्लिक करने से पहले पढ़ लें पूरी खबर, सरकार ने बताया सच

EPF News: अब पूरा होगा 'अपना घर' बनाने का सपना, EPF लाया है नया तरीका, जानें कैसे मिलेगी मदद