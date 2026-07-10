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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबुढ़ापे में हर महीने मिलेगी गारंटीड पेंशन, अटल पेंशन योजना में कौन कर सकता है निवेश, जानें पूरी डिटेल

बुढ़ापे में हर महीने मिलेगी गारंटीड पेंशन, अटल पेंशन योजना में कौन कर सकता है निवेश, जानें पूरी डिटेल

Retirement Pension: अटल पेंशन योजना में पात्र लोग छोटी मासिक किस्त जमा कर 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपये तक मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तें लागू हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 10 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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Atal Pension Yojana Scheme: अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद घर की जरूरतों के लिए नियमित आय की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (APY) आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है, जो ग्रामीण इलाके में मजदूरी का काम करते हैं और बुढ़ापे में हर महीने एक तय पेंशन पाना चाहते हैं. इसमें हर महीने जमा की गई छोटी-छोटी किस्त 60 साली की उम्र के बाद पेंशन का लाभ देती है. 

दरअसल, इस योजना का फायदा हर कोई नहीं उठा सकता है. इनमें शामिल होने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की है. आइए जानते हैं अटल पेंशन योजना में कौन निवेश कर सकता है और 5000 की मासिक पेंशन के लिए आपको कितनी राशि जमा करनी होगी. 

क्या है अटल पेंशन योजना?

  • यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना है.
  • इस योजना में आप कम से कम 20 साल तक निवेश कर सकते हैं.
  • इसको बाद आपकी उम्र 60 साल होने के बाद हर महीने 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की गारंटीड पेंशन मिलती है.

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कौन कर सकता है निवेश?

  • आवेदक भारत के नागरिक होना चाहिए. 
  • उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. 
  • आवेदक आयकरदाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए.
  • आवेदक के पास ऐक्टिव बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत खाता होना जरूरी है.

5000 मासिक पेंशन के लिए कितना करना होगा निवेश?

  • 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ने पर हर महीने 210 जमा करने होंगे. 
  • 30 साल की उम्र में शुरुआत करने पर मासिक रकम 577 होगा.
  • 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने पर हर महीने 1,454 जमा करने होंगे.

पेंशन राशि बदलने की भी मिलती है सुविधा

  • इस योजना में आपको साल में एक बार पेंशन राशि बढ़ाने या घटाने का ऑप्शन मिलता है.
  • इसमें आमतौर पर अप्रैल महीने में पेंशन स्लैब में बदलाव किया जा सकता है. 
  • आमदनी बढ़ने पर ज्यादा पेंशन वाला ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं. 
  • जरूरत पड़ने पर कम पेंशन वाला ऑप्शन भी अपनाया जा सकता है.

अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, जो कम निवेश के साथ रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय रकम पाना चाहते हैं. ऐसे में अगर आप इसमें निवेश करते हैं, तो बुढ़ापे में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Atal Pension Yojana Utility News APY Scheme Retirement Pension
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