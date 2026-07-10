CM सम्राट चौधरी ने क्यों बुलाई NDA की बैठक? सामने आया सरकार का पूरा एजेंडा

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar NDA Meeting: CM सम्राट चौधरी ने क्यों बुलाई एनडीए की बैठक? सामने आया सरकार का पूरा एजेंडा

Bihar NDA Meeting: CM सम्राट चौधरी ने क्यों बुलाई एनडीए की बैठक? सामने आया सरकार का पूरा एजेंडा

Bihar NDA Meeting: एनडीए की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होनी है. इसमें पांचों दलों के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Jul 2026 12:06 PM (IST)
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बिहार में एक सीट (बांकीपुर) पर उपचुनाव की तैयारियों के बीच आज (शुक्रवार) मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए की बैठक बुलाई है. लोक सेवक आवास पर होने वाली यह बैठक अहम मानी जा रही है. इसमें एनडीए के सभी पांच घटक दल शामिल होंगे. बैठक का एजेंडा क्या है इसको लेकर जेडीयू सांसद संजय झा और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने काफी कुछ बताया है.

राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा, "आज मुख्यमंत्री के आवास पर एनडीए की बैठक हो रही है. इसमें पांचों दलों के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, पार्टियों के वरिष्ठ नेता रहेंगे, मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे."

बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि हर जिले में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी एनडीए के बीच समन्वय रहे, इसके लिए बैठक होगी. सभी जिलों से फीडबैक लिया जाएगा. जो कार्य चल रहे हैं, उनमें सुझाव लिए जाएंगे. सभी पार्टियों के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे.

यह भी पढ़ें- Supual News: सुपौल में 7 साल की बच्ची की हत्या, आरोपी के घर को लोगों ने फूंक डाला, कैसे हुई घटना?

नीतीश कुमार की मौजूदगी को बताया अहम

दूसरी ओर जेडीयू नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू सांसद नीतीश कुमार की मौजूदगी को अहम बताया. कहा, "आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है. बिहार की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व व एनडीए पर भरोसा किया. उसके बाद पद त्याग की मिसाल को नीतीश कुमार ने कायम की, जिससे आम कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा का विषय बना कि उनके इस फैसले से बिहार के भविष्य पर क्या असर होगा. आज उनकी उपस्थिति अन्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी. 7 निश्चय-3 के रोडमैप पर भी सरकार काम करेगी."

बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे जेडीयू से भागलपुर के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश राय ने कहा कि पहली बार ऐसी बैठक हो रही है, जिसमें जिलास्तर के संगठनात्मक नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री का सीधा संवाद होगा.

यह भी पढ़ें- बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? CM सम्राट ने बुलाई NDA की बड़ी बैठक, नीतीश कुमार भी होंगे शामिल

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Jul 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary NDA Meeting BIHAR NEWS
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