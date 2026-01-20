बेटी के नाम इस योजना में शुरू करें निवेश, मिलता है 8% से ज्यादा ब्याज

अगर आप एक बेटी के माता-पिता है और उसके सुरक्षित व उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. यह भारत सरकार की एक भरोसेमंद बचत योजना है, जिसमें छोटी सी रकम से शुरूआत कर लंबे समय में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है. इस योजना में 8 प्रतिशत से ज्यादा सालाना ब्याज मिल रहा है, जिससे बेटी की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए मजबूत आर्थिक आधार बनता है.

क्या है सुकन्या समृद्धि योजना?

सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी. इस योजना के तहत माता-पिता या गार्जियन 10 साल से कम उम्र की बेटी का नाम के नाम खाता खुलवा सकते हैं. एक परिवार में दो बेटियों के लिए खाता खोलने की अनुमति है, जबकि जुड़वा बेटियों के मामले में नियमों में भी छूट दी जाती है. सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लख रुपये तक निवेश किया जा सकता है फिलहाल इस योजना में 8.2 प्रतिशत सालाना चक्रवर्ती ब्याज दिया जा रहा है, जिससे सरकार हर तिमाही में रिवाइज करती है. यही कंपाउंड ब्याज लंबे समय में निवेश को कई गुना बढ़ा देता है.



15 साल निवेश, 21 साल में मैच्योरिटी

सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी अधिकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है. इस खाते में केवल 15 साल तक ही पैसा जमा करना होता है, जबकि खाता बेटी की उम्र 21 साल पूरी होने पर मैच्योर होता है. खास बात यह है कि 15 साल बाद बिना किसी नए निवेश के भी पैसा ब्याज के साथ बढ़ता रहता है. बेटी के 18 साल पूरे होने या 10 वीं पास करने के बाद उसकी उच्च शिक्षा के लिए खाते से जमा राशि का 50 प्रतिशत तक निकाला जा सकता है. वहीं बेटी के 18 वर्ष की होने पर उसकी शादी के लिए पूरी राशि निकालने की भी अनुमति है. वहीं अगर कोई माता-पिता अपनी 1 साल की बेटी के नाम खाता खोलते हैं और लगातार 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो कुल निवेश 22.5 लाख रुपये होता है. इस पर मिलने वाले ब्याज के साथ 21 साल की मैच्योरिटी पर रकम करीब 69 से 72 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

टैक्स में मिलता है पूरा फायदा

सुकन्या समृद्धि योजना ईईई कैटेगरी में आती है. यानी निवेश की गई राशि पर सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट मिलती है, खाते पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. सुकन्या समृद्धि योजना पूरी तरह सरकारी गारंटी वाली योजना है, जिस पर बाजार के उतार-चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता है. यही वजह है कि इसे बेटियों के भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्पों में गिना जाता है. आज देशभर में करोड़ों माता-पिता इस योजना के जरिए अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-कौन सी वीडियो AI से बनाई गई है और कौन नहीं, कैसे पहचानें?