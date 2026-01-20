जेपी दत्ता की 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल अब रिलीज होने के लिए तैयार है. बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और लोग इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. मेकर्स भी फिल्म को लेकर अपडेट शेयर करते रहते हैं जिसकी वजह से लोगों में इसे लेकर क्रेज बहुत ज्यादा है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इसने जबरदस्त कमाई करने के लिए कमर कस ली है.

बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग को शुरू हुए 1 दिन ही हुआ है और इसने कई रिकॉर्ड तोड़ने की प्लानिंग कर ली है. रिपब्लिक डे के मौके पर इस फिल्म को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं और लॉन्ग वीकेंड का ये फिल्म जमकर फायदा उठाने वाली है. पहले दिन की एडवांस बुकिंग का आंकड़ा भी सामने आ गया है. आइए आपको बताते हैं बॉर्डर 2 ने एक दिन में ही कितनी कमाई कर ली है.

एडवांस बुकिंग से कमाए करोड़ों

बॉर्डर 2 के एक ही दिन में 73 हजार से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं. फिल्म के अभी तक 11042 शोज लगे हैं. ये शोज का नंबर भी आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग से 7.29 करोड़ की कमाई कर ली है. इसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं. फिल्म को रिलीज होने में अभी 3 दिन बाकी हैं और अगर ऐसे ही बुकिंग चलती रही तो फिल्म एडवांस बुकिंग से ही कई फिल्मों के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ देगी.

बॉर्डर 2 का हाल ही में ट्रेलर रिलीज किया गया है. जिसे देखकर हर कोई खुश हो गया है. एक्शन, इमोशन्स और देशभक्ति सभी एक साथ इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है. इसके गानों को भी काफी पसंद किया जा रहा है.

बॉर्डर 2 की बात करें तो इसमें सनी देओल के साथ दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, वरुण धवन, मोना सिंह और सोनम बाजवा समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

