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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदुकानदारों को बड़ी राहत, अब नहीं रखना होगा Paytm-PhonePe का अलग बॉक्स, NPCI ला रहा है वन साउंडबॉक्स नियम

दुकानदारों को बड़ी राहत, अब नहीं रखना होगा Paytm-PhonePe का अलग बॉक्स, NPCI ला रहा है वन साउंडबॉक्स नियम

NPCI Soundbox Update: NPCI एक ऐसा इंटरऑपरेबल साउंडबॉक्स सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें दुकानदारों को सिर्फ एक ही डिवाइस से सभी UPI ऐप्स (PhonePe, Google Pay, Paytm) के पेमेंट अलर्ट मिलेंगे.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 22 May 2026 02:01 PM (IST)
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  • यह सिस्टम डिजिटल भुगतान को अधिक सरल बनाएगा।

NPCI Soundbox Update: आजकल अधिकतर दुकानदार अलग-अलग पेमेंट ऐप्स के QR कोड इस्तेमाल करते हैं और भाग दौड़ के बीच वे PhonePe, BharatPe और Paytm जैसी कंपनियों के साउंडबॉक्स भी इस्तेमाल में लेते हैं. सभी साउंडबॉक्स को एक साथ मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है इसके अलावा सभी साउंडबॉक्स के लिए दुकानदारों को अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जिससे खर्चा भी बढ़ता है. लेकिन अब उनके लिए एक राहत की खबर है .

NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) एक ऐसा नया तरीका निकाल रहा है जिससे UPI पेमेंट लेने का प्रोसेस और आसान हो सकता है. प्रस्ताव है कि एक ऐसा इंटरऑपरेबल सिस्टम बनाया जाए, जिसमें एक ही साउंडबॉक्स से सभी UPI ऐप्स (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm आदि) के ट्रांजैक्शन की नॉटिफिकेशन मिल सके. जिससे अलग-अलग साउंडबॉक्स का ढेर लगाने की जरूरत नहीं होगी.

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एक ही साउंडबॉक्स से मिलेगा सभी UPI पेमेंट का अलर्ट

इसमें खबर ये आ रही है कि NPCI एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे ग्राहक चाहे किसी भी ऐप से भुगतान करें, दुकानदार को उसी एक डिवाइस से पेमेंट की आवाज में सूचना मिल जाएगी. इससे चाहे छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो सभी के लिए डिजिटल पेमेंट लेना काफी आसान हो जाएगा. अक्सर त्योहारों के समय जब ज्यादा भीड़ होती है तो पेमेनेट मैनेज करने में दिक्कत होती है इससे वो दिक्कत खत्म हो जाएगी क्योंकि हर चीज एक डिवाइस में होगा.

दुकानदार का होगा काम आसान

इस नए सिस्टम में दुकानदारों को साउंडबॉक्स सिर्फ एक ही पेमेंट ऐप के साथ रजिस्टर करना होगा और इस इसमें बाकी QR कोड भी जोड़ा जा सकेगा. यानी ग्राहक किसी भी ऐप से पेमेंट करे, उसका कन्फर्मेशन एक ही साउंडबॉक्स पर सुनाई देगा इससे दुकानदारों का काम आसान होगा.

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Published at : 22 May 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Utility News National Payments Corporation Of India Soundbox Rules
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