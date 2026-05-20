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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमोबाइल नंबर से ऐसे चेक करें गैस सब्सिडी, मिनटों में पता चल जाएगा खाते में पैसा आया कि नहीं

मोबाइल नंबर से ऐसे चेक करें गैस सब्सिडी, मिनटों में पता चल जाएगा खाते में पैसा आया कि नहीं

LPG Subsidy: अब गैस सब्सिडी चेक करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मोबाइल से घर बैठे पूरा स्टेटस देखें. यहां दिए स्टेप्स को फॉलो कर आप पता लगा सकते हैं कि सब्सिडी खाते में पहुंच रही है या नहीं.

By : सृष्टि | Updated at : 20 May 2026 08:33 AM (IST)
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LPG Subsidy: आज भी देश के करोड़ों लोग एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा उठाते हैं. हालांकि कई लोगों को यह पता ही नहीं चल पाता कि सब्सिडी का पैसा उनके बैंक खाते में आया है या नहीं. ऐसे में लोग गैस एजेंसी के चक्कर लगाने लगते हैं, जबकि यह काम घर बैठे मोबाइल नंबर से भी आसानी से किया जा सकता है. अगर आपका मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन और बैंक खाते से लिंक है, तो कुछ मिनटों में ही सब्सिडी का पूरा स्टेटस चेक किया जा सकता है.

क्या होती है गैस सब्सिडी?

सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर ग्राहकों को सब्सिडी देती है. यानी सिलेंडर की पूरी कीमत देने के बाद कुछ रकम वापस ग्राहक के बैंक खाते में भेज दी जाती है. यह पैसा सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर होता है. हालांकि, सब्सिडी हर ग्राहक को नहीं मिलती. सरकार की तय शर्तों के अनुसार पात्र लोगों को ही इसका फायदा दिया जाता है.

मोबाइल नंबर से कैसे चेक करें सब्सिडी?

अगर आप जानना चाहते हैं कि गैस सब्सिडी का पैसा आया या नहीं, तो सबसे आसान तरीका है गैस कंपनी की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करना. सबसे पहले अपनी गैस कंपनी की वेबसाइट खोलें.  भारत में ज्यादातर लोग इंडेन, भारत गैस और HP गैस का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद Check Subsidy Status या Give Your Feedback Online पर क्लिक करें. वहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें. OTP आने के बाद लॉगिन हो जाएगा. लॉगिन होने के बाद आपको सब्सिडी का पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा. इसमें यह भी लिखा होगा कि किस तारीख को कितनी रकम आपके खाते में भेजी गई.

मैसेज से भी मिलेगी जानकारी

अगर आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में अपडेट है, तो सिलेंडर बुक होने और सब्सिडी आने पर कंपनी की तरफ से मैसेज भी भेजा जाता है. कई बार लोग नंबर बदल लेते हैं लेकिन गैस एजेंसी में अपडेट नहीं कराते. ऐसे में उन्हें मैसेज नहीं मिल पाता. इसलिए हमेशा अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी है.

सब्सिडी नहीं आ रही तो क्या करें?

अगर लंबे समय से सब्सिडी नहीं मिल रही है तो सबसे पहले यह चेक करें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते और गैस कनेक्शन से लिंक है या नहीं. इसके अलावा बैंक अकाउंट एक्टिव होना भी जरूरी है. कई बार KYC पूरी नहीं होने की वजह से भी सब्सिडी रुक जाती है. अगर सबकुछ सही होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा, तो आप गैस एजेंसी या कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं. UPI और बैंक ऐप से भी करें चेक. आजकल कई बैंक ऐप और UPI प्लेटफॉर्म पर भी DBT ट्रांजैक्शन की जानकारी दिखाई देती है. वहां जाकर भी यह पता लगाया जा सकता है कि सब्सिडी का पैसा आया है या नहीं. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 20 May 2026 08:33 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder LPG Subsidy Utility News LPG 
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