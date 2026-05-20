मोबाइल नंबर से ऐसे चेक करें गैस सब्सिडी, मिनटों में पता चल जाएगा खाते में पैसा आया कि नहीं

LPG Subsidy: आज भी देश के करोड़ों लोग एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा उठाते हैं. हालांकि कई लोगों को यह पता ही नहीं चल पाता कि सब्सिडी का पैसा उनके बैंक खाते में आया है या नहीं. ऐसे में लोग गैस एजेंसी के चक्कर लगाने लगते हैं, जबकि यह काम घर बैठे मोबाइल नंबर से भी आसानी से किया जा सकता है. अगर आपका मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन और बैंक खाते से लिंक है, तो कुछ मिनटों में ही सब्सिडी का पूरा स्टेटस चेक किया जा सकता है.

क्या होती है गैस सब्सिडी?

सरकार घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर ग्राहकों को सब्सिडी देती है. यानी सिलेंडर की पूरी कीमत देने के बाद कुछ रकम वापस ग्राहक के बैंक खाते में भेज दी जाती है. यह पैसा सीधे DBT यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर होता है. हालांकि, सब्सिडी हर ग्राहक को नहीं मिलती. सरकार की तय शर्तों के अनुसार पात्र लोगों को ही इसका फायदा दिया जाता है.

मोबाइल नंबर से कैसे चेक करें सब्सिडी?

अगर आप जानना चाहते हैं कि गैस सब्सिडी का पैसा आया या नहीं, तो सबसे आसान तरीका है गैस कंपनी की वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करना. सबसे पहले अपनी गैस कंपनी की वेबसाइट खोलें. भारत में ज्यादातर लोग इंडेन, भारत गैस और HP गैस का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद Check Subsidy Status या Give Your Feedback Online पर क्लिक करें. वहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें. OTP आने के बाद लॉगिन हो जाएगा. लॉगिन होने के बाद आपको सब्सिडी का पूरा रिकॉर्ड दिख जाएगा. इसमें यह भी लिखा होगा कि किस तारीख को कितनी रकम आपके खाते में भेजी गई.

मैसेज से भी मिलेगी जानकारी

अगर आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में अपडेट है, तो सिलेंडर बुक होने और सब्सिडी आने पर कंपनी की तरफ से मैसेज भी भेजा जाता है. कई बार लोग नंबर बदल लेते हैं लेकिन गैस एजेंसी में अपडेट नहीं कराते. ऐसे में उन्हें मैसेज नहीं मिल पाता. इसलिए हमेशा अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना जरूरी है.

सब्सिडी नहीं आ रही तो क्या करें?

अगर लंबे समय से सब्सिडी नहीं मिल रही है तो सबसे पहले यह चेक करें कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते और गैस कनेक्शन से लिंक है या नहीं. इसके अलावा बैंक अकाउंट एक्टिव होना भी जरूरी है. कई बार KYC पूरी नहीं होने की वजह से भी सब्सिडी रुक जाती है. अगर सबकुछ सही होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा, तो आप गैस एजेंसी या कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं. UPI और बैंक ऐप से भी करें चेक. आजकल कई बैंक ऐप और UPI प्लेटफॉर्म पर भी DBT ट्रांजैक्शन की जानकारी दिखाई देती है. वहां जाकर भी यह पता लगाया जा सकता है कि सब्सिडी का पैसा आया है या नहीं.