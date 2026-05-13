Saving Tips: महंगाई के दौर में अगर घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही व्यक्ति की कमाई पर टिकी हो, तो खर्चों को संभालना चुनौती बन जाता है. ऐसे में सही वित्तीय योजना और समझदारी से खर्च करने की आदत ही परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकती है. यदि सही तरह से इसे लेकर प्लानिंग कर ली जाए, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए तो आप सेविंग कर सकते हैं.

बजट करें तैयार

सबसे पहले तो हर महीने का बजट तैयार करें. जरूरी और ऐसे खर्चे जो जरूरी नहीं हैं उन्हें अलग- अलग कर लें. किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली-पानी और मेडिकल जैसे जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें. वहीं बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग और फिजूल खर्चों को कम करने की कोशिश करें. अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखना भी बेहद जरूरी है. कोशिश करें कि हर महीने कम से कम 20 फीसदी रकम बचत या निवेश में जाए. इसके लिए सैलरी आते ही अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना बेहतर तरीका माना जाता है.

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कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखें, जैसे:

जो बजट एक बार बनाएं उसे ही हर बाल फॉलो करें, उससे ज्यादा खर्च ना करें.

जो खर्चे जरूरी नहीं हैं उन्हें काट देना ही बेहतर होगा.

किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए फंड जरूर तैयार करके रखें.

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सीमित रखें.

छोटे-छोटे निवेश करना शुरू करें, जो आपकी आमदनी पर बोझ ना बनें.

बिजली और पानी की जितनी हो सके बचत करें.

बाहर खाने की बजाय घर के खाने को प्राथमिकता दें.

ऑनलाइन सेल और ऑफर्स में जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें.

मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस जरूर लें.

बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए अलग से फंड बनाएं.

इसके अलावा करीब 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बनाकर रखें. अचानक से यदि नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसमें आर्थिक रूप से आप कमजोर ना पड़ें. इस तरह से यदि प्लानिंग करके चलेंगे तो चाहे एक व्यक्ति ही क्यों ना कमा रहा हो आप अपने भविष्य के लिए भी बचत कर पाएंगे.

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