हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSaving Tips: घर में कमाने वाला है एक ही व्यक्ति, नहीं हो पा रही बचत? तो इन टिप्स को अपनाकर करें भविष्य के लिए सेविंग्स

Saving Tips: घर में कमाने वाला है एक ही व्यक्ति, नहीं हो पा रही बचत? तो इन टिप्स को अपनाकर करें भविष्य के लिए सेविंग्स

Saving Tips: महंगाई के दौर में भविष्य के लिए बचत करना काफी जरूरी है. ऐसे में यदि घर में एक ही शख्स कमाने वाला हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है. बताते हैं ऐसी सिचुएशन में कैसे बचत की जा सकती है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 13 May 2026 12:36 AM (IST)
Preferred Sources

Saving Tips: महंगाई के दौर में अगर घर की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही व्यक्ति की कमाई पर टिकी हो, तो खर्चों को संभालना चुनौती बन जाता है. ऐसे में सही वित्तीय योजना और समझदारी से खर्च करने की आदत ही परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रख सकती है. यदि सही तरह से इसे लेकर प्लानिंग कर ली जाए, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाए तो आप सेविंग कर सकते हैं.

बजट करें तैयार
सबसे पहले तो हर महीने का बजट तैयार करें. जरूरी और ऐसे खर्चे जो जरूरी नहीं हैं उन्हें अलग- अलग कर लें. किराया, राशन, बच्चों की पढ़ाई, बिजली-पानी और मेडिकल जैसे जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें. वहीं बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग और फिजूल खर्चों को कम करने की कोशिश करें. अपनी सैलरी का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखना भी बेहद जरूरी है. कोशिश करें कि हर महीने कम से कम 20 फीसदी रकम बचत या निवेश में जाए. इसके लिए सैलरी आते ही अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना बेहतर तरीका माना जाता है.

ये भी पढ़ें: Excise Policy: शराब के शौकीनों और ब्रांड्स के लिए बड़ी खबर, नई शराब नीति लागू, इस सरकार ने पेश किया नया मॉडल

कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखें, जैसे:

  • जो बजट एक बार बनाएं उसे ही हर बाल फॉलो करें, उससे ज्यादा खर्च ना करें.
  • जो खर्चे जरूरी नहीं हैं उन्हें काट देना ही बेहतर होगा.
  • किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए फंड जरूर तैयार करके रखें.
  • क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सीमित रखें.
  • छोटे-छोटे निवेश करना शुरू करें, जो आपकी आमदनी पर बोझ ना बनें.
  • बिजली और पानी की जितनी हो सके बचत करें.
  • बाहर खाने की बजाय घर के खाने को प्राथमिकता दें.
  • ऑनलाइन सेल और ऑफर्स में जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें.
  • मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस जरूर लें.
  • बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए अलग से फंड बनाएं.

इसके अलावा करीब 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर बनाकर रखें. अचानक से यदि नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो उसमें आर्थिक रूप से आप कमजोर ना पड़ें. इस तरह से यदि प्लानिंग करके चलेंगे तो चाहे एक व्यक्ति ही क्यों ना कमा रहा हो आप अपने भविष्य के लिए भी बचत कर पाएंगे.

ये भी पढ़ें: टैक्स की टेंशन खत्म! 'Kar Saathi' देगा आपके हर सवाल का जवाब, ITR फाइलिंग हुई अब और भी आसान

और पढ़ें
Published at : 13 May 2026 12:36 AM (IST)
Tags :
Saving Tips Future Planning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Saving Tips: घर में कमाने वाला है एक ही व्यक्ति, नहीं हो पा रही बचत? तो इन टिप्स को अपनाकर करें भविष्य के लिए सेविंग्स
घर में कमाने वाला है एक ही व्यक्ति, नहीं हो पा रही बचत? तो इन टिप्स को अपनाकर करें भविष्य के लिए सेविंग्स
यूटिलिटी
Delhi Flat Rent: दिल्ली में ढूंढ रहे हैं किराए पर फ्लैट? तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी रहने पर कोई परेशानी
दिल्ली में ढूंढ रहे हैं किराए पर फ्लैट? तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी रहने पर कोई परेशानी
यूटिलिटी
PIB Fact Check: पूरे भारत में 2 साल के लिए निर्माण कार्य पर लगा बैन, क्या है इस दावे की सच्चाई, खुद सरकार ने बताई
पूरे भारत में 2 साल के लिए निर्माण कार्य पर लगा बैन, क्या है इस दावे की सच्चाई, खुद सरकार ने बताई
यूटिलिटी
Utility Latest News: होम लोन की EMI से परेशान, क्या बैलेंस ट्रांसफर से मिलेगा फायदा? फैसला लेने से पहले पढ़ें ये 5 बातें
होम लोन की EMI से परेशान, क्या बैलेंस ट्रांसफर से मिलेगा फायदा? फैसला लेने से पहले पढ़ें ये 5 बातें
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ताइवान कार्ड, ईरान जंग, हॉर्मुज पर नाकेबंदी और ट्रेड डील.... क्यों बेहद अहम है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा?
ताइवान कार्ड, ईरान जंग, हॉर्मुज पर नाकेबंदी और ट्रेड डील.... क्यों अहम राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
क्रिकेट
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
इंडिया
RSS के सरकार्यवाह होसबाले का सरकार को सुझाव, 'पाकिस्तान के साथ संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए'
RSS के सरकार्यवाह होसबाले का सरकार को सुझाव, 'पाकिस्तान के साथ संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश में एक बार फिर लॉकडाउन...', PM मोदी की अपील पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा
'देश में एक बार फिर लॉकडाउन...', PM मोदी की अपील पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget