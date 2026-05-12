'देश में एक बार फिर लॉकडाउन...', PM मोदी की अपील पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देश की जनता से की गई अपील के बाद देशभर में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. मंगलवार को मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने दावा किया कि देश में एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बन सकते हैं.

उन्होंने कहा कि पहले भी लोगों से थाली बजवाई गई थी और अब फिर उसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है. टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है और लोग डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर खरीदकर घरों में जमा करने लगे हैं. उन्होंने कहा कि अगर सरकार के मंत्री यह कह रहे हैं कि किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर 45 दिन के स्टॉक जैसी बातें क्यों कही जा रही हैं.

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'नेताओं के काफिले पर लगे रोक'

राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को आम जनता पर बोझ डालने के बजाय अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए. उन्होंने मंत्रियों और बड़े नेताओं के लंबे-लंबे काफिलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश में डीजल-पेट्रोल की कमी की बात कही जा रही है तो नेताओं के काफिलों में चलने वाली 20-20 गाड़ियों पर भी रोक लगनी चाहिए. किसान नेता ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले राष्ट्रपति तक ट्रेन से सफर किया करते थे.

ऑर्गेनिक खेती पर क्या कहा?

इसके अलावा राकेश टिकैत ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात को सकारात्मक बताया और कहा कि कम खाद और पानी के इस्तेमाल से किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं. साथ ही उन्होंने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई और कहा कि जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है.

'पंजाब-उत्तराखंड बीजेपी के अगले टारगेट'

वहीं तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर टिप्पणी करते हुए टिकैत ने आरोप लगाया कि बीजेपी का अगला राजनीतिक लक्ष्य पंजाब और उत्तराखंड हैं.

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