Delhi Flat Rent: दिल्ली में ढूंढ रहे हैं किराए पर फ्लैट? तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी रहने पर कोई परेशानी
Delhi Flat Rent: क्या आपकी दिल्ली में अभी- अभी नौकरी लग है? या हाल फिलहाल में ही दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहां जानें कि फ्लैट किराए पर लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
Delhi Rental Flat Tips: क्या आपकी या आपके किसी जानने वाले की हाल- फिलहाल में ही दिल्ली में नौकरी लगी है? या कोई पढ़ाई के लिए दिल्ली आया है? या फिर किसी को इस शहर में ही शिफ्ट होना है? वैसे तो हर साल दिल्ली में नौकरी, पढ़ाई या बेहतर सुविधाओं के लिए कई लोग शिफ्ट होते ही हैं. जिसके लिए किराए के घर की तलाश भी रहती है. लेकिन जानकारी ना होने की वजह से कई लोग अच्छा फ्लैट नहीं ले पाते हैं और फिर उन्हें शिफ्ट होने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप अच्छे से अच्छा फ्लैट तलाश सकते हैं.
दिल्ली में फ्लैट किराए पर लेना नहीं है आसान
यदि जल्दबाजी में फ्लैट लेते हैं तो कई बार लोगों को ज्यादा किराया, खराब सुविधाएं या कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप भी दिल्ली में किराए पर फ्लैट ढूंढ रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जैसे:
ये भी पढ़ें: PIB Fact Check: पूरे भारत में 2 साल के लिए निर्माण कार्य पर लगा बैन, क्या है इस दावे की सच्चाई, खुद सरकार ने बताई
- अपने बजट के हिसाब से ही फ्लैट चुनें.
- किराए के साथ एक्स्ट्रा खर्चों की जानकारी लें.
- आसपास की लोकेशन और कनेक्टिविटी चेक कर लें.
- मकान मालिक और पड़ोस के बारे में जानकारी लें.
- रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं और उसे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही साइन करें.
- बिजली-पानी के बारे में अच्छे से पता कर लें, यदि दिल्ली में रह रहे हैं तो सरकारी मीटर वाला घर चुनें.
- फ्लैट की सुरक्षा और सीसीटीवी व्यवस्था देखें.
- किसी ब्रोकर के जरिए घर ले रहे हैं तो उसकी फीस पहले से ही तय कर लें.
इन बातों का रखें ध्यान
कोई भी घर किराए पर लेने से पहले मकान मालिक से अच्छी तरह से बात कर लें. कोई एक महीने का एडवांस मांगता है, तो कई लोग दो से तीन महीने का एडवांस भी मांगते हैं. आपको एक महीने के किराए के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा. कोशिश करें कि फ्लैट की लोकेशन ऑफिस या कॉलेज के आसपास ही हो, ज्यादा दूर होगा तो आने जाने का खर्च ज्यादा लगेगा. खासतौर से अगर आपके पास गाड़ी है तो पार्किंग की सुविधा को अच्छी तरह से देख लें, तभी फ्लैट फाइनल करें.
ये भी पढ़ें: Utility Latest News: होम लोन की EMI से परेशान, क्या बैलेंस ट्रांसफर से मिलेगा फायदा? फैसला लेने से पहले पढ़ें ये 5 बातें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL