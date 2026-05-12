Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को देश के नागरिकों से एक भावुक अपील करते हुए कहा था कि हम सब मिलकर देश की विदेशी मुद्रा बचाएं. इसके लिए हमें बाहर से आने वाली चीजों पर खर्च कम करना होगा. यह अपील ऐसे समय पर आई जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) 690.69 अरब डॉलर पर आ गया था, डॉलर के मुकाबले रुपया 95.63 के सबसे निचले स्तर को छू गया था और कच्चे तेल की कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई थी. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर PM मोदी की अपील मान ली तो देश की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है?

PM मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी आर्थिक वजहें

कच्चे तेल की बढ़ती कीमत: भारत अपनी जरूरत का लगभग 89% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है. साल 2025-26 में भारत ने करीब 123 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया. यह हमारे कुल आयात के बिल का सबसे बड़ा हिस्सा है. पिछले एक साल में तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 113 डॉलर से ऊपर पहुंच गई. जब तेल महंगा होता है, तो देश की जेब से ज्यादा डॉलर बाहर जाते हैं. सोने का भारी आयात: भारत में हर साल 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, जबकि हमारे देश में सिर्फ 1 से 2 टन सोना ही निकलता है. बाकी का पूरा सोना हमें बाहर से मंगाना पड़ता है. साल 2025-26 में इस पर लगभग 72 अरब डॉलर खर्च हुए. सोना खरीदने का मतलब है डॉलर का बाहर जाना. रुपया कमजोर हो रहा है और CAD का दबाव: 12 मई 2026 को रुपया डॉलर के मुकाबले 95.63 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. जब रुपया कमजोर होता है, तो बाहर से सामान खरीदना और भी महंगा हो जाता है. इससे महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है.

आसान शब्दों में समझें: CAD यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट. जब कोई देश दूसरे देशों से जितना कमाता है, उससे ज्यादा खर्च करता है, तो उसे CAD कहते हैं. यह सीधे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है. इन तीनों समस्याओं की एक बड़ी वजह पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव है, जिसकी वजह से तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है और पूरी दुनिया का तेल बाजार अस्थिर है.

अगर अपील मान ली गई तो अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान संभव है?

अगर पूरा देश एक साथ इन बातों पर अमल करना शुरू कर दे, तो विदेशी मुद्रा तो बचेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था के कई जरूरी हिस्सों में मांग अचानक घट जाएगी. इसका सीधा असर नौकरियों, कारोबार और देश की विकास दर (GDP ग्रोथ) पर पड़ सकता है:

1. सोना और आभूषण उद्योग पर बड़ा असर

यह वह क्षेत्र है जिसे सबसे पहले और सबसे बड़ा झटका लगेगा. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा सोना आयात करता है. पिछले वित्त वर्ष (FY26) में भारत ने करीब 72 अरब डॉलर का सोना आयात किया, जो कुल आयात बिल का लगभग 10% है.

नुकसान का अनुमान

नौकरियों पर खतरा: ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े के मुताबिक, इस अपील से 1 करोड़ (10 मिलियन) से ज्यादा लोगों की आजीविका पर संकट आ सकता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आभूषण उद्योग से जुड़े हैं.

ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े के मुताबिक, इस अपील से 1 करोड़ (10 मिलियन) से ज्यादा लोगों की आजीविका पर संकट आ सकता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आभूषण उद्योग से जुड़े हैं. MSME और कारीगरों पर असर: जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) के मुताबिक, सोने की मांग में लंबे समय तक कमी से लगभग 3 लाख छोटे कारोबार (MSME), कारीगर और पारंपरिक ज्वैलरी हब (मुंबई, सूरत, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद) प्रभावित होंगे.

जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) के मुताबिक, सोने की मांग में लंबे समय तक कमी से लगभग 3 लाख छोटे कारोबार (MSME), कारीगर और पारंपरिक ज्वैलरी हब (मुंबई, सूरत, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद) प्रभावित होंगे. शेयर बाजार में गिरावट: अपील के तुरंत बाद बड़ी ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई. टाइटन कंपनी 5.34%, कल्याण ज्वैलर्स 7.43%, सेनको गोल्ड 8.98% और पीसी ज्वैलर्स 3.89% तक टूट गए.

अपील के तुरंत बाद बड़ी ज्वैलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई. टाइटन कंपनी 5.34%, कल्याण ज्वैलर्स 7.43%, सेनको गोल्ड 8.98% और पीसी ज्वैलर्स 3.89% तक टूट गए. सोने की कीमत पर असर: एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है, ऐसे में अगर भारतीय खरीदारी नहीं करते तो वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है.

2. पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी और विमानन उद्योग पर असर

प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राओं पर रोक और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील की है. इसका सीधा असर यात्रा, होटल और एयरलाइन उद्योग पर पड़ेगा.

नुकसान का अनुमान

विदेशी मुद्रा खर्च पर असर: वित्त वर्ष 2025 में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत कुल भेजी गई राशि का लगभग 58% हिस्सा अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर खर्च हुआ था.

वित्त वर्ष 2025 में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत कुल भेजी गई राशि का लगभग 58% हिस्सा अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर खर्च हुआ था. घरेलू क्षेत्रों पर दबाव: अगर लोग बड़े पैमाने पर घर से काम करने लगते हैं, तो इससे आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), विमानन (एविएशन), लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों पर अल्पकालिक दबाव पड़ेगा जो लोगों की शारीरिक आवाजाही पर निर्भर हैं.

अगर लोग बड़े पैमाने पर घर से काम करने लगते हैं, तो इससे आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), विमानन (एविएशन), लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों पर अल्पकालिक दबाव पड़ेगा जो लोगों की शारीरिक आवाजाही पर निर्भर हैं. विदेशी पर्यटन नुकसान: देश में ही शादी और कार्यक्रम करने की अपील से विदेशी पर्यटन स्थलों पर होने वाला भारतीय खर्च तो बचेगा, लेकिन उससे जुड़े टूर ऑपरेटरों और एयरलाइनों का कारोबार प्रभावित होगा.

3. निजी खपत और आर्थिक विकास पर नजर

यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है. भारत की अर्थव्यवस्था में निजी खपत (Private Consumption) का योगदान लगभग 60% है. इसका मतलब है कि हमारी GDP की रफ्तार इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करती है कि हम सब मिलकर कितना खर्च कर रहे हैं.

नुकसान का अनुमान

GDP ग्रोथ में भारी गिरावट का अनुमान: मूडीज रेटिंग्स ने 12 मई 2026 को भारत की 2026 की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.8% घटाकर 6% कर दिया. उनका कारण था कमजोर निजी खपत, धीमा पूंजी निर्माण और सुस्त औद्योगिक गतिविधि. 2027 के लिए भी अनुमान घटाकर 6% कर दिया गया.

मूडीज रेटिंग्स ने 12 मई 2026 को भारत की 2026 की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.8% घटाकर 6% कर दिया. उनका कारण था कमजोर निजी खपत, धीमा पूंजी निर्माण और सुस्त औद्योगिक गतिविधि. 2027 के लिए भी अनुमान घटाकर 6% कर दिया गया. क्रिसिल का अनुमान: क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% कर दिया है.

क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.6% कर दिया है. सबसे खराब स्थिति: JM फाइनेंशियल के मुताबिक, अगर तेल आपूर्ति में रुकावट कुछ और हफ्तों तक जारी रही, तो सबसे बुरे हालात में GDP ग्रोथ 6-6.5% तक गिर सकती है.

JM फाइनेंशियल के मुताबिक, अगर तेल आपूर्ति में रुकावट कुछ और हफ्तों तक जारी रही, तो सबसे बुरे हालात में GDP ग्रोथ 6-6.5% तक गिर सकती है. अर्थशास्त्री की चेतावनी: फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के हेड अनिल कुमार भंसाली के मुताबिक, PM की सलाह का अल्पकालिक प्रभाव आर्थिक विकास में सुस्ती के रूप में सामने आएगा.

4. सरकारी वित्त और राजकोषीय घाटा कितना होगा?

जब लोग खपत घटाते हैं, तो सरकार को मिलने वाला टैक्स (जैसे GST) भी कम हो जाता है. साथ ही, तेल की ऊंची कीमतों और सब्सिडी के बोझ से सरकार का बजट बिगड़ सकता है.

नुकसान का अनुमान

नोमुरा की रिपोर्ट: जापानी वित्तीय संस्था नोमुरा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर GDP का 4.6% हो सकता है, जो बजट लक्ष्य 4.3% से ज्यादा है.

जापानी वित्तीय संस्था नोमुरा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर GDP का 4.6% हो सकता है, जो बजट लक्ष्य 4.3% से ज्यादा है. तेल कंपनियों का घाटा: सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को कीमतें स्थिर रखने के कारण हर महीने 30,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है. अगर खपत घटाने के बाद भी कीमतें बढ़ानी पड़ीं, तो इसका राजनीतिक और आर्थिक नुकसान अलग होगा.

सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) को कीमतें स्थिर रखने के कारण हर महीने 30,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है. अगर खपत घटाने के बाद भी कीमतें बढ़ानी पड़ीं, तो इसका राजनीतिक और आर्थिक नुकसान अलग होगा. मूडीज की चेतावनी: मूडीज ने कहा कि उच्च ईंधन और उर्वरक लागत सरकारी वित्त पर दबाव डालेगी, जिससे नियोजित पूंजीगत खर्च (सरकारी निवेश) में कटौती हो सकती है.

5. शेयर बाजार और निवेशकों का भरोसा

प्रधानमंत्री की अपील के तुरंत बाद शेयर बाजार ने बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जो दर्शाती है कि निवेशकों के मन में आर्थिक सुस्ती को लेकर डर बैठ गया है.

नुकसान का अनुमान

बाजार पूंजीकरण का नुकसान: 12 मई 2026 को अपील के बाद पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1,312.91 अंक (1.70%) टूट गया और निफ्टी 360.30 अंक (1.49%) गिर गया. इस गिरावट में BSE में लिस्टेड कंपनियों का 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बाजार पूंजीकरण सिर्फ एक दिन में साफ हो गया.

12 मई 2026 को अपील के बाद पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1,312.91 अंक (1.70%) टूट गया और निफ्टी 360.30 अंक (1.49%) गिर गया. इस गिरावट में BSE में लिस्टेड कंपनियों का 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बाजार पूंजीकरण सिर्फ एक दिन में साफ हो गया. निवेशकों की चिंता: नोमुरा ने अपने नोट में कहा कि PM की अपील इस बात का संकेत है कि भारत की राजकोषीय स्थिति एक 'टिपिंग पॉइंट' (संकट के मुहाने) पर पहुंच रही है.

नोमुरा ने अपने नोट में कहा कि PM की अपील इस बात का संकेत है कि भारत की राजकोषीय स्थिति एक 'टिपिंग पॉइंट' (संकट के मुहाने) पर पहुंच रही है. रुपये में रिकॉर्ड गिरावट: इसी दिन रुपया 82 पैसे टूटकर डॉलर के मुकाबले 95.31 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ.

6. खाद्य तेल और कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा?

PM मोदी ने खाद्य तेल की खपत कम करने और रासायनिक खाद के बजाय प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील भी की है. हालांकि इसके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियां भी हैं.

नुकसान का अनुमान

कृषि उत्पादकता पर जोखिम: रासायनिक खाद से अचानक दूरी बनाने पर फसलों की पैदावार पर अल्पकालिक असर पड़ सकता है, जिससे खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा है.

रासायनिक खाद से अचानक दूरी बनाने पर फसलों की पैदावार पर अल्पकालिक असर पड़ सकता है, जिससे खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा है. आयात पर अतिरिक्त दबाव: FY26 में भारत का उर्वरक आयात पहले ही 61% बढ़कर 16 अरब डॉलर पर पहुंच गया था, जो एक गंभीर चिंता का विषय है.

आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती का अनुमान

नीति आयोग और NIPFP की प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती का कहना है कि यह एक 'समझदारी भरी आर्थिक स्थिरता रणनीति' है, जो नागरिकों को आयात-भारी खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है. हालांकि, वह यह भी मानती हैं कि ईंधन की खपत पूरी तरह से लोगों की मर्जी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उद्योग, लॉजिस्टिक्स और आवाजाही इसी पर चलते हैं. अगर ईंधन की खपत में तेज गिरावट आती है, तो इसका मतलब आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती हो सकता है.

कीमतों का न बढ़ना भी एक समस्या

फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के संस्थापक निदेशक राहुल अहलूवालिया ने कहा कि PM का संबोधन असल में कीमतों में देरी से हुए सुधार की विकृति को दर्शाता है. अगर समय रहते कीमतों को बाजार के हिसाब से बढ़ने दिया जाता, तो लोगों की खपत की आदतें अपने आप बदल जातीं.

क्या यह 1991 जैसे संकट के संकेत हैं?

ORF के इकोनॉमिक एक्सपर्ट विवेक मिश्र का मानना है कि अभी स्थिति 1991 जितनी बुरी नहीं है. तब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार महज तीन हफ्ते के आयात के बराबर था. लेकिन नोमुरा जैसी संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि सरकार को आम घरों से इस आर्थिक बोझ को साझा करने के लिए कहना पड़ सकता है. इसका तुरंत असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिख सकता है.

आयात में कमी, एक अलग नजरिया

यस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रनील पान ने आगाह किया कि बहस को सिर्फ CAD तक सीमित नहीं रखना चाहिए. विदेशी निवेश (FDI) का शुद्ध प्रवाह बहुत कमजोर है. नीतिगत प्रतिक्रिया उपभोग पर अंकुश लगाने के बजाय पूंजी प्रवाह बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिए.