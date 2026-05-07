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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटैक्स की टेंशन खत्म! 'Kar Saathi' देगा आपके हर सवाल का जवाब, ITR फाइलिंग हुई अब और भी आसान

टैक्स की टेंशन खत्म! 'Kar Saathi' देगा आपके हर सवाल का जवाब, ITR फाइलिंग हुई अब और भी आसान

Income Tax Return Filing: यह AI चैटबॉट 24x7 असिस्टेंट के तौर पर काम करता है. यानी कि आप दिन-रात किसी भी समय जब चाहे अपना आईटीआर रिटर्न बिना किसी परेशानी के फाइल कर सकते है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 07 May 2026 11:54 AM (IST)
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  • आयकर विभाग ने AI चैटबॉट 'कर साथी' लॉन्च किया है.
  • यह चैटबॉट ITR भरने में करदाताओं की मदद करेगा.
  • फॉर्म चयन, डिडक्शन, रिफंड स्टेटस की जानकारी देगा.
  • ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 24x7 इसका उपयोग किया जा सकता है.

ITR Filing: करोड़ों टैक्सपेयर्स को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना पड़ता है, जो किसी चुनौती से कम नहीं है. नियमों में लगातार हो रहे बदलाव और कम्प्लायेंस के चलते टैक्सपेयर्स के लिए खुद से रिटर्न भरना कई बार संभव नहीं हो पाता है. ऐसे में उन्हें किसी एक्सपर्ट या जानकार की तलाश रहती है, जो फीस के एवज में उनका रिटर्न फाइल कर दें.

हालांकि, अब  इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में टैक्सपेयर्स की मदद करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 'कर साथी' (Kar Saathi) के नाम से एक नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है. यह टैक्स फाइल करने से जुड़ी टैक्सपेयर्स क हर समस्या को चुटकियों में सुलझा देगा. इस चैटबॉट की मदद से लोग बड़ी ही आसानी से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर पांएंगे. 

'कर साथी' कैसे करेगा आपकी मदद?  

  • आईटीआर फाइल करते वक्त कौन सा फॉर्म आपको भरना है, इसकी सही जानकारी देगा.
  • 80C, 80D या किसी दूसरे सेक्शन के तहत आप कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इस बारे में बताएगा.
  • अगर आपका टैक्स रिफंड अभी तक आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो यह आपको अपडेटेड स्टेटस की जानकारी देगा.
  • पैन-आधार लिंक कराने के प्रॉसेस के बारे में अच्छे से समझाएगा. 

कुल मिलाकर यह एआई चैटबॉट टैक्स फाइल करने से रिलेटेड आपके हर सवालों का जवाब देता है, उसे आसान भाषा में समझाता है. इसके लिए आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. यह 24x7 असिस्टेंट के तौर पर काम करता है. यानी कि आप दिन-रात किसी भी समय जब चाहे अपना आईटीआर रिटर्न बिना किसी परेशानी के फाइल कर सकते है. यह एआई चैटबॉट रिटर्न फाइल करते वक्त आपको  स्टेप-बाय-स्टेप मदद करता है, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त किसी गलती की गुंजाइश भी नहीं रहती.  

कैसे करें इस्तेमाल? 

  • इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं. 
  • होमपेज पर नीचे दाईं ओर आपको 'Kar Sathi' का आइकॉन या चैट विंडो दिखाई देगा. 
  • आप यहां अपने सवाल टाइप कर सकते हैं. 

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Published at : 07 May 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Tax Return Income Tax Return Filing ITR Filing Kar Sathi
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