दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को सुचारू और दर्शकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए इस बार प्रशासन ने तकनीक और सुव्यवस्थित योजना का सहारा लिया है. मेट्रो स्टेशनों पर विशेष घोषणाओं से लेकर क्यूआर कोड आधारित पार्किंग प्रणाली तक, हर स्तर पर भीड़ प्रबंधन और आसान पहुंच पर फोकस किया गया है.

मेट्रो स्टेशनों से मिलेगा सही दिशा का मार्गदर्शन

अधिकारियों के अनुसार, गणतंत्र दिवस परेड देखने आने वाले दर्शकों को सही स्थान तक पहुंचाने के लिए मेट्रो स्टेशनों पर विशेष घोषणाएं की जाएंगी. ये घोषणाएं टिकट और पास धारकों को यह बताएंगी कि उनका आवंटित बैठने का क्षेत्र कर्तव्य पथ के उत्तर में है या दक्षिण में. इससे यात्रियों को बिना भटके सीधे सही मेट्रो स्टेशन पर उतरने में मदद मिलेगी.

नदियों के नाम पर रखे गए बैठने के सभी एंक्लोजर

इस साल परेड के सभी बैठने वाले एंक्लोज़र देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे गए हैं. दक्षिणी हिस्से में ब्यास, ब्रह्मपुत्र, चंबल, चेनाब, गंडक, गंगा, घाघरा, गोदावरी, सिंधु और झेलम जैसे एंक्लोज़र शामिल हैं. इन क्षेत्रों में बैठने वाले दर्शकों को उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरने की सलाह दी गई है.

उत्तरी हिस्से के दर्शकों के लिए अलग मेट्रो स्टेशन

जिन दर्शकों के पास उत्तरी भाग के टिकट हैं, उनके लिए कावेरी, कोसी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा, पेन्नार, पेरियार, रवि, सोन, सतलुज, तीस्ता, वैगई और यमुना नाम के एंक्लोज़र निर्धारित किए गए हैं. ऐसे दर्शकों को केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भीड़ का संतुलन बना रहे.

क्यूआर कोड आधारित पार्किंग से मिलेगी बड़ी राहत

वाहनों से आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए इस बार क्यूआर कोड आधारित पार्किंग प्रणाली लागू की गई है. यह प्रणाली 22 चिन्हित पार्किंग स्थलों को कवर करती है और लगभग 8,000 वाहनों को पार्क करने में सक्षम होगी. पार्किंग पास पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही दर्शकों को उनकी सीट के सबसे नजदीकी पार्किंग स्थल तक पहुंचने के लिए रियल टाइम दिशा-निर्देश मिलेंगे.

हर साल जारी होते हैं करीब 77 हजार पास

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए हर साल लगभग 77,000 दर्शक पास जारी किए जाते हैं. इनमें से करीब 8000 पास उन लोगों के लिए होते हैं, जो अपने निजी वाहनों से समारोह स्थल तक पहुंचते हैं. नई पार्किंग व्यवस्था से इन दर्शकों को खासा फायदा मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली पुलिस की अपील, मेट्रो का अधिक करें इस्तेमाल

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, इस पूरी व्यवस्था का मकसद भ्रम को कम करना और वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाना है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक मेट्रो सेवाओं का उपयोग करें और मेट्रो स्टेशनों पर की जा रही घोषणाओं एवं संकेतों का पालन कर कर्तव्य पथ तक आसानी से पहुंचें.

ये भी पढ़ें: 26 जनवरी की परेड में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं? देख लें पूरी लिस्ट