हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल किया तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना, जान लें नियम

ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल किया तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना, जान लें नियम

Punishment For Using Electric Kettle In Train: ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली चलाना खतरा पैदा कर सकता है. ऐसा करते पकड़े गए यात्री पर रेलवे एक्ट की धाराओं के तहत जुर्माना और सजा हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 23 Nov 2025 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

Punishment For Using Electric Kettle In Train: भारत में रोज बहुत से लोग ट्रेन से सफर करते हैं. बहुत से लोग सफर के दौरान अजीब तरह की हरकतें भी करते हैं. हाल ही में एक महिला कोच में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर मैगी बनाती दिखी. जिसके बाद रेलवे ने कार्रवाई की. यह पहली बार नहीं है. कई यात्री सफर को आसान बनाने के लिए ऐसे गैजेट साथ ले आते हैं. लेकिन यहां एक बात समझनी होगी. ट्रेन कोई निजी जगह नहीं है. यह पूरी तरह नियमों से चलने वाली पब्लिक सर्विस है. 

अगर हर कोई अपनी सुविधानुसार इलेक्ट्रिक चीजें चलाने लगे तो कोच में खतरा बढ़ जाता है. कई बार ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट और धुआं फैलने जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं. इसलिए रेलवे ने बिजली से जुड़े उपकरणों के लिए साफ नियम बनाए हैं. अगर आप इनका पालन नहीं करते तो जुर्माना भी लग सकता है. चलिए आपको बताते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक केतली का ट्रेन में इस्तेमाल करते हैं. तो कितना जुर्माना लग सकता है.

ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली क्यों नहीं चला सकते?

ट्रेन में सफर करने को लेकर भारतीय रेलवे की ओर से नियम तय किए गए हैं और सभी यात्रियों को उन नियमों का पालन करना होता है. आप ट्रेन में अपने घर की तरह कोई भी चीज नहीं कर सकते. आप ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली नहीं चला सकते. ट्रेन की पावर सप्लाई घरेलू सिस्टम जैसी नहीं होती. यहां लोड  फिक्स होता है और कोच की वायरिंग भी उसी हिसाब से बनी होती है. इलेक्ट्रिक केतली, इंडक्शन, हीटर, प्रेस या हाई वॉटेज वाले दूसरे उपकरण ज्यादा लोड खींचते हैं.

यह भी पढ़ें: एक साल की नौकरी पर कंपनी न दे ग्रैच्युटी तो क्या करें, कहां कर सकते हैं शिकायत?

इससे कोच की सिस्टम लाइन पर दबाव बढ़ जाता है और ओवरलोडिंग का खतरा बन जाता है. कई मामलों में चिंगारी निकलने, ब्रेकर गिरने या धुआं भरने की घटनाएं सामने आई हैं. रेलवे ऐसे हादसों को बेहद सीरियस लेता है. क्योंकि कोच में सैंकड़ों लोग सफर करते हैं. यही वजह है कि ट्रेन में केवल मोबाइल, पावर बैंक या लैपटॉप जैसे लो-वॉटेज डिवाइस ही चार्ज करने की इजाजत होती है. 

यह भी पढ़ें: गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा

कितना जुर्माना लग सकता है?

ट्रेन में किसी भी तरह का हाई-वॉटेज इलेक्ट्रिक उपकरण चलाना नियमों का उल्लंघन है. अगर किसी को ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली या इसी तरह के हाई-वॉटेज डिवाइस चलाते पकड़ा गया तो रेलवे एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है. केस की गंभीरता के आधार पर राशि तय होती है.

रेलवे एक्ट के सेक्शन 153 के तहत जुर्माना और छह महीने तक की सजा का प्रावधान है. अगर इस हरकत से नुकसान हुआ या कोच में आग-धुआं जैसी स्थिति बनी तो  सेक्शन 154 लागू हो सकती है. जिसमें जुर्माना और दो साल तक की सजा तक का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें: गाड़ी बेचने के बाद जरूरी है RC ट्रांसफर करवाना, जानें सबसे आसान तरीका क्या है

Published at : 23 Nov 2025 04:33 PM (IST)
Tags :
Railways News Utility News Electric Kettle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
Advertisement

वीडियोज

पलक झपकते ही मिट्टी में मिली Maulana Tauqeer Raza Khan की बिल्डिंग । Breaking News
G20 Summit 2025: G20 सम्मलेन में PM Modi का संबोधन ड्रग-आतंक के खिलाफ उठाई आवाज
Kailash Kher Interview | Allah Ke Bande से Saiyyan तक | Hit गानों का सफर | जिंदगी और संगीत की कहानी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके मामले में श्रीनगर का AC मैकेनिक गिरफ्तार, मिल गए पक्के सबूत? | ABP News
Mission Bengal: बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर! | PM Modi | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Umer Ahmed Ilyasi: पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
IND vs SA: कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
बॉलीवुड
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
'वक्त' में 6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां बनी थीं शेफाली शाह, बोलीं- मैंने खुद अपनी कब्र खोदी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Vitamin D Heart Health: सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
सेकेंड हार्ट अटैक से कैसे बचा सकता है यह विटामिन? आज ही जानें मौत से बचने का तरीका
ट्रेंडिंग
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
काली साड़ी और गौरा हुस्न! हसीना ने डीजे की धुन पर किया जबरा डांस- इंटरनेट पर उड़ाया गर्दा
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget