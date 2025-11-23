हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा

गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा

Geyser Safety Tips: सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करते समय छोटी गलती भी बड़ा हादसा बना सकती है, इसलिए गर्म पानी लेते वक्त सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 23 Nov 2025 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

Geyser Safety Tips:  देश में सर्दियों की दस्तक हो चुकी है और अब ज्यादातर लोग नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करने लगे हैं. इसके लिए घरों में गीजर सबसे आम विकल्प है. क्योंकि यह जल्दी पानी गर्म करता है और इस्तेमाल में भी आसान लगता है. लेकिन यहां एक बात समझ लें. गीजर जितना सुविधाजनक है उतना ही खतरनाक भी बन सकता है अगर इसे इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए.

हर साल ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां गलत तरीके से गीजर चलाने की वजह से हादसे हो जाते हैं. यही वजह है कि गीजर इस्तेमाल करते समय कुछ बातों को याद रखना बेहद जरूरी है. यह सावधानियां न सिर्फ बिजली से जुड़े खतरे को कम करती हैं. चलिए आपको बताते हैं गीजर चलाते वक्त किन गलतियों से दूर रहना चाहिए.

इन बातों का रखें खास ध्यान

गीजर का इस्तेमाल करते वक्त कई लोग उसे ऑन करके भूल जाते हैं. जबकि लगातार चलने से पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है और प्रेशर बढ़ने लगता है. इससे टैंक ओवरहीट होकर फटने तक की नौबत आ सकती है. थर्मोस्टेट खराब हो तो खतरा और बढ़ जाता है. इसलिए गीजर को सिर्फ उतनी देर ही ऑन रखें. जितनी देर में पानी गर्म हो जाए. 

यह भी पढ़ें: फ्रीलांसिंग करने वालों को नए लेबर लॉ से कितना होगा फायदा, क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

अगर आपके गीजर पर ऑटो-कट फीचर है तो भी इसे लंबे समय तक बिना वजह चालू छोड़ना सही नहीं. पानी जरूरत से ज्यादा उबलता है. पाइप लाइन पर दबाव बढ़ता है और बाथरूम में भाप भरने लगती है. इससे दम घुटने या फिसलने जैसा हादसा भी हो सकता है. सेफ तरीका यही है कि गीजर ऑन करें. पानी गर्म होते ही तुरंत ऑफ कर दें और टैंक को बार-बार ओवरलोड न होने दें.

इन गलतियों से बचें

कई घरों में गीजर को चलाने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. जबकि यह सबसे खतरनाक गलती है. बाथरूम में नमी ज्यादा होती है और पानी के संपर्क में आने पर शॉर्ट सर्किट की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा अगर आपकी घर की वायरिंग पुरानी है तो गीजर का लोड उसे और कमजोर कर देता है. गैस गीजर इस्तेमाल करने वालों को भी सावधान रहना चाहिए.

यह भी पढ़ें: महज 20 रुपये में मेडिकल कवर, इतने बड़े अमाउंट तक मिल जाएगा क्लेम

खराब वेंटिलेशन की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होने लगती है. जिससे चक्कर, घुटन और बेहोशी तक हो सकते हैं. इसलिए गैस गीजर सिर्फ पूरी तरह हवादार जगह में ही चलाना चाहिए. इसके साथ ही समय-समय पर पाइप और रेगुलेटर की जांच करवाना भी जरूरी है. छोटी सी लीकेज भी बड़ा हादसा करा सकती है.

यह भी पढ़ें: क्या पेमेंट में एक दिन की देरी से पड़ेगा क्रेडिट स्कोर पर फर्क? जान लीजिए नियम

Published at : 23 Nov 2025 10:08 AM (IST)
