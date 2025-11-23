एक्सप्लोरर
एक साल की नौकरी पर कंपनी न दे ग्रैच्युटी तो क्या करें, कहां कर सकते हैं शिकायत?
Gratuity Rules: अगर आपने कंपनी में नौकरी करते हुए एक साल पूरा कर लिया है. और उसके बाद ग्रैच्युटी न मिले तो इस तरह कर सकते हैं शिकायत. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.
हाल ही में देश में नए लेबर लॉ लागू हुए हैं और इनके आते ही कई नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है. पहले ग्रैच्युटी पाने के लिए पांच साल की नौकरी जरूरी थी. लेकिन अब महज एक साल की नौकरी पर भी कर्मचारी इसका हकदार है.
Published at : 23 Nov 2025 12:02 PM (IST)
