एक साल की नौकरी पर कंपनी न दे ग्रैच्युटी तो क्या करें, कहां कर सकते हैं शिकायत?

कंपनी अगर नोटिस का जवाब नहीं देती या फिर भुगतान से साफ मना कर देती है. तो अब आपको सरकारी सहायता लेनी चाहिए. इसके लिए जिला श्रम आयुक्त के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करें. शिकायत दर्ज होने के बाद आमतौर पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आपका मामला देखता है और दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत शुरू करता है.