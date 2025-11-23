गाड़ी बेचने के बाद जरूरी है RC ट्रांसफर करवाना, जानें सबसे आसान तरीका क्या है

फाइल प्रोसेस होने के बाद RTO की तरफ से नए मालिक के नाम की RC तैयार की जाती है. यह कार्ड पोस्ट से खरीदार के पते पर भेजा जाता है या वह चाहे तो RTO ऑफिस से खुद भी ले सकता है. जब तक नई RC जारी नहीं होती, आप ट्रांसफर एप्लीकेशन की रिसीट संभालकर रखें. यह सबूत रहता है कि गाड़ी अब आपके नाम पर नहीं है.