गाड़ी बेचने के बाद जरूरी है RC ट्रांसफर करवाना, जानें सबसे आसान तरीका क्या है
Vehicle RC Transfer Process: गाड़ी बेचने के बाद RC ट्रांसफर जरूरी है और देरी होने पर आपको परेशानी आ सकती है. जान लीजिए इसके लिए क्या होगा पूरा प्रोसेस.
कई बार लोग गाड़ी बेचने के बाद RC ट्रांसफर की प्रक्रिया को हल्के में ले लेते हैं. गाड़ी तो बेच दी लेकिन कागज अब भी उनके नाम पर रहते हैं. यही सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है. अगर खरीदार वाहन का गलत इस्तेमाल कर दे या कोई चालान लग जाए. तो जिम्मेदारी आपके सिर पर आती है.
23 Nov 2025 03:11 PM (IST)
यूटिलिटी
फ्रीलांसिंग करने वालों को नए लेबर लॉ से कितना होगा फायदा, क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी
