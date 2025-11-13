इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती है सबसे पहले कंफर्म

Railway Waiting List Types: देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. भारतीय रेलवे न सिर्फ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. बल्कि करोड़ों यात्रियों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा भी है. रोजाना इतने बड़े स्तर पर टिकट बुकिंग होने की वजह से हर किसी को कन्फर्म सीट मिलना मुमकिन नहीं होता. यही वजह है कि रेलवे ने अलग-अलग वेटिंग लिस्ट कैटेगरी बनाई हैं.

जिससे बुकिंग सिस्टम आसान और व्यवस्थित तरीके से काम करता रहे. बहुत से लोग टिकट बुक करते समय वेटिंग में चले जाते हैं. लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कौन सी वेटिंग लिस्ट में कन्फर्मेशन जल्दी मिलता है और किसमें नहीं. यह जानना किसी भी यात्री के लिए जरूरी है जिससे सफर की प्लानिंग बेहतर तरीके से की जा सके. चलिए आपको बताते हैं पूरी डिटेल.

ट्रेन की अलग-अलग वेटिंग लिस्ट क्या होती हैं?

भारतीय रेलवे में कई प्रकार की वेटिंग लिस्ट होती हैं. जिनका अपना अलग मतलब है. इनमें सबसे आम GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट होती है. जो उस स्टेशन से जुड़ी होती है जहां से ट्रेन की शुरुआत होती है. अगर आपने शुरुआती स्टेशन से टिकट बुक किया है और सीट फुल है. तो आपका नाम इसी लिस्ट में जाता है. इसके अलावा RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट उन यात्रियों की होती है जो बीच के किसी स्टेशन से सफर करते हैं.

PQWL यानी पूल क्वोटा वेटिंग लिस्ट खास स्टेशनों के लिए होती है. जहां सीटों का कोटा सीमित होता है. वहीं TQWL यानी तत्काल वेटिंग लिस्ट तत्काल कोटे से बुक किए गए टिकटों के लिए बनती है. और यह लिस्ट सबसे आखिरी में कन्फर्म होती है. इन सबके अलावा RLGN जैसी कुछ और कैटेगरीज भी होती हैं. जो ट्रेन की रूट और स्टेशन के हिसाब से तय की जाती हैं.

कौन सी वेटिंग लिस्ट पहले कन्फर्म होती है?

अब ऐसे में सवाल आता है कि इनमें से कौन सी लिस्ट सबसे जल्दी कन्फर्म होती है. रेलवे नियमों के मुताबिक GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट की टिकटें सबसे पहले कन्फर्म होती हैं. क्योंकि इसमें कैंसिलेशन सीधे ट्रेन की शुरुआती सीटों से जुड़ा होता है. अगर शुरुआती स्टेशनों से बुक किए गए टिकट कैंसिल होते हैं.

तो GNWL वालों को प्राथमिकता मिलती है. इसके उलट RLWL और PQWL में टिकट तभी कन्फर्म होता है जब उन्हीं रूट्स पर पहले से बुक टिकट कैंसिल होते हैं. जबकि TQWL में कन्फर्मेशन के चांस बहुत कम रहते है. क्योंकि तत्काल कोटे में सीटें लिमिटेड होती हैं.

