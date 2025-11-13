दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?

Delhi Blast Compensation: 10 नवंबर की शाम करीब 7 बजे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल पर चलती कार में जोरदार धमाका हुआ. कार धीरे-धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक विस्फोट से पूरा इलाका दहशत में आ गया. इस हादसे में अबतक 13 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हुए हैं. इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया. खासकर दिल्ली के लोगों को.

इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है. लाल किले में हुए आतंकी हमले में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है. सरकार की ओर से मृतकों को घायलों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा. मृतकों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. अगर इस हमले में कोई आपका अपना भी खोया है. तो जान लें कैसे लिया जा सकता है मुआवजा.

दिल्ली सरकार दे रही है 10 लाख का मुआवजा

दिल्ली में हुए हमले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है. सरकार ने तत्काल राहत के तौर पर मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, स्थायी रूप से अपंग हुए लोगों को 5 लाख रुपये, और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपये देने की घोषणा की है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश से कपड़ा लाकर कैसे करें बिजनेस, कम से कम कितने रुपये पास होने जरूरी?

इसके साथ ही घायलों के इलाज और पुनर्वास की जिम्मेदारी भी सरकार ने अपने ऊपर ली है. उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और किसी भी पीड़ित को मदद पाने में देरी नहीं होगी. राहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी. जिससे उन्हें तुरंत सहायता मिल सके.

ऐसे मिलेगा मुआवजा

मुआवजा पाने के लिए पीड़ित परिवार को सबसे पहले संबंधित थाने या राहत विभाग में घटना की रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. इसमें डेथ सर्टिफिकेट या मेडिकल रिपोर्ट, पहचान पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी और पते का प्रमाण शामिल है. इसके बाद आवेदन दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या राजस्व विभाग के जिला कार्यालय में जमा किया जाता है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट कितनी लेट होने पर मिलता है पूरा रिफंड, क्या है इसका प्रोसेस?

जांच पूरी होने के बाद मुआवजे की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी. गंभीर घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी. रेखा गुप्ता ने कहा कि यह राहत सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि उन परिवारों के प्रति संवेदना का प्रतीक है जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं.

यह भी पढ़ें: एक शख्स के चार बेटे तो क्या चारों को बराबर बांटनी होगी प्रॉपर्टी? जानें बंटवारा करने का तरीका