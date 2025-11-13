फोन के साथ अगर की ये गलतियां, तो हो सकता है ब्लास्ट

इसलिए हमेशा ओरिजिनल चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें. फोन चार्ज करते वक्त उस पर बात करना या गेम खेलना भी खतरे की वजह बन सकता है. चार्जिंग के दौरान फोन का तापमान बढ़ता है और लगातार यूज़ करने से ओवरहीटिंग की संभावना बढ़ जाती है. इससे बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है.