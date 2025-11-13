हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीफोन के साथ अगर की ये गलतियां, तो हो सकता है ब्लास्ट

फोन के साथ अगर की ये गलतियां, तो हो सकता है ब्लास्ट

Phone Safety Tips: फोन इस्तेमाल में छोटी-छोटी लापरवाहियां बड़ा खतरा बन सकती हैं. इन गलतियों को करना बैटरी ब्लास्ट की वजह बन सकता है. इसलिए इन बातों का रखें खास ध्यान.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Nov 2025 05:07 PM (IST)
फोन आज के वक्त में हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह उठने से लेकर रात सोने तक लोग इसे हाथ से नहीं छोड़ते. लेकिन कई बार लापरवाही या गलत इस्तेमाल से यही फोन खतरा बन सकता है. हाल के दिनों में कई मामलों में फोन ब्लास्ट के हादसे सामने आए हैं.

फोन ब्लास्ट होने के मामले में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है सस्ता या डुप्लीकेट चार्जर इस्तेमाल करना. हर फोन की बैटरी के लिए एक फिक्सड वोल्टेज होता है और गलत चार्जर से चार्ज करने पर बैटरी ओवरहीट होकर फट सकती है.
इसलिए हमेशा ओरिजिनल चार्जर और केबल का ही इस्तेमाल करें. फोन चार्ज करते वक्त उस पर बात करना या गेम खेलना भी खतरे की वजह बन सकता है. चार्जिंग के दौरान फोन का तापमान बढ़ता है और लगातार यूज़ करने से ओवरहीटिंग की संभावना बढ़ जाती है. इससे बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है.
कई लोग फोन को लंबे समय तक चार्ज पर लगा छोड़ देते हैं.ज्यादातर रात में बहुत से लोग ऐसा करते है. लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है. बैटरी 100% होने के बाद भी चार्जिंग पर लगी रहने से बैटरी फूलने लगती है. जिससे ब्लास्ट का खतरा बढ़ता है.
फोन को गर्म जगह या सीधे धूप में रखना भी उसके लिए नुकसान वाला है. बढ़ते हुए टेंपरेचर का बैटरी पर असर पड़ता है गर्मी में बार-बार ओवरहीट होने से बैटरी कमजोर होने लगती है और इसी वजह से धीरे-धीरे फटने का खतरा बढ़ता है.
अगर गलती से आपका फोन गिर जाए. या फिर बैटरी फूली सी दिखे तो उसे तुरंत सर्विस सेंटर ले जाएं. फूली हुई बैटरी बेहद खतरनाक होती है. उसे दबाने या चार्ज करने की कोशिश न करें. कई बार ऐसे ही हादसे सीरियस प्राॅब्लम खड़ी कर देते हैं.
स्मार्टफोन जितना जरूरी है उतनी ही समझदारी से उसका इस्तेमाल भी. सही चार्जर लगाना, गर्मी से बचाना और समय पर मेंटेनेंस करवाना. इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान से आपका फोन लंबे समय तक चल सकता है. और किसी हादसे का भी डर नहीं रहता.
Published at : 13 Nov 2025 05:07 PM (IST)
