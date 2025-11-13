बांग्लादेश से कपड़ा लाकर कैसे करें बिजनेस, कम से कम कितने रुपये पास होने जरूरी?
Business Ideas: बांग्लादेश से फैब्रिक मंगाकर बिजनेस शुरू करने के लिए शुरुआत में आपको कितनी पूंजी चाहिए. जान लीजिए कितने रुपये में आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते है.
Business Ideas: भारत में फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स का मार्केट लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से बांग्लादेश से कपड़ा इंपोर्ट कर के बिजनेस शुरू करने वालों की तादात भी तेज़ी से बढ़ी है. बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब्स में से एक है. जहां क्वालिटी फैब्रिक बहुत कम कीमत पर तैयार होता है. बांग्लादेश में सस्ते लेबर और प्रोडक्शन काॅस्ट कम होने के चलते भारतीय व्यापारियों को अच्छा मार्जिन मिल जाता है.
इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे छोटे स्तर से शुरू किया जा सकता है. यानी शुरुआती निवेश बहुत भारी नहीं चाहिए. अगर कोई व्यक्ति फैशन, बुटीक या टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा है. तो यह बिजनेस उसके लिए बड़ा मुनाफे वाला साबित हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं इसके लिए कम से कम कितने रुपये की जरूरत होगी.
बांग्लादेश से कपड़ा मंगवाने की प्रोसेस
बांग्लादेश से कपड़ा आयात करने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस यानी IEC कोड की जरूरत होती है, जिसे डीजीएफटी (DGFT) से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. इसके बाद भरोसेमंद सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करना जरूरी है. आजकल ज्यादातर व्यापारी Alibaba, Indiamart या TradeIndia जैसे प्लेटफॉर्म से सैंपल मंगाकर क्वालिटी चेक करते हैं.
कपड़ा मिलने के बाद उसे सी फ्रेट या एयर फ्रेट के जरिए भारत लाया जा सकता है. एयर फ्रेट तेज़ होता है लेकिन महंगा पड़ता है. जबकि सी फ्रेट सस्ता और बड़े ऑर्डर के लिए फायदेमंद रहता है. कस्टम ड्यूटी और कस्टम क्लीयरेंस की प्रोसेस पूरी करने के बाद माल को थोक मार्केट या ऑनलाइन स्टोर के जरिए बेचा जा सकता है.
कितने रुपये चाहिए होंगे?
अगर कोई व्यक्ति छोटे लेवल से शुरू करना चाहता है. तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी. इसमें सैंपल मंगवाने, ट्रांसपोर्ट, टैक्स, और शुरुआती मार्केटिंग खर्च शामिल होता है. बड़ी स्केल पर व्यापार करने के लिए 5 से 10 लाख रुपये तक का बजट रखना सही रहेगा. एक बार सप्लाई चैन सेट हो जाने के बाद कपड़े पर 25 से 40 प्रतिशत तक का मार्जिन आसानी से मिल सकता है.
डेनिम, टी-शर्ट, लिंन, और कॉटन फैब्रिक की मांग भारत में हर सीजन रहती है,.जिससे बिजनेस लगातार चलता रहता है. अगर प्रोडक्शन की क्वालिटी और डिजाइन पर ध्यान दिया जाए. तो यह कारोबार लंबे टाइम तक आपको फायदा दे सकता है.
