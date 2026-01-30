हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमाता वैष्णो देवी जाने का प्लान है? रेलवे ने कई ट्रेनें कर दीं कैंसिल, सफर से पहले देख लें पूरी लिस्ट

Train Cancelled News: माता वैष्णो देवी ट्रिप प्लान कर रहे हैं? रेलवे ने कटरा-जम्मू रूट की कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं, सफर से पहले टाइमिंग और दूसरे ऑप्शन जरूर चेक करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 30 Jan 2026 06:57 AM (IST)
Train Cancelled News: देश में लाख श्रद्धालु हर साल वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए कटरा पहुंचते हैं. लेकिन इस बार यात्रियों को सफर से पहले थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. भारतीय रेलवे ने कटरा और जम्मू की ओर जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं. जिनमें दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं. अचानक यह बदलाव यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. 

इसलिए ट्रिप प्लान करने से पहले ट्रेन का शेड्यूल और दूसरी ऑप्शनल ट्रेनें चेक करना जरूरी है. अपडेट्स देखकर ही टिकट बुक करें या यात्रा शिफ्ट करें. जिससे कटरा पहुँचने में कोई रुकावट न आए और दर्शन आराम से बिना किसी परेशानी के हो सके. अगर आपने ट्रेन की टिकट बुक कर चुके हैं. तो पहले कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट चेक कर लें. नहीं तो परेशानी उठानी पड़ेगी. 

उत्तर रेलवे ने दी जानकारी 

उत्तर रेलवे ने यात्रियों को अलर्ट किया है कि जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर (पंजाब) रूट पर ब्रिज नंबर 17 में तकनीकी समस्या के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. इसके चलते कुछ ट्रेनें कैंसिल की जा चुकी हैं, वहीं कुछ ट्रेनें अपने नियमित स्टेशन से नहीं चलेंगी और कुछ अन्य स्टेशनों से शुरू होंगी. 

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह सफर से पहले अपडेटेड ट्रेन लिस्ट और समय तालिका जरूर चेक करें. जिससे यात्रा में किसी तरह की रुकावट न आए. इस बदलाव के चलते यात्रा प्लान करने में लचीलापन रखना जरूरी है. खासकर कटरा या जम्मू के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 19107 भावनगर टर्मिनस-शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन ट्रेन 31 मई तक तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 19108 शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन से  – भावनगर टर्मिनस के लिए 01 जून तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन संख्या 19415 साबरमती-श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा 31 मई तक साबरमती से चलेगी यह ट्रेन अमृतसर तक ही चलेगी. ट्रेन अमृतसर – श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा के बीच आंशिक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 19416 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती 02 जून तक तक श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा की जगह अमृतसर से ही चलेगी होगी. यह ट्रेन जम्मूतवी- अमृतसर के बीच शार्ट टर्मिनेट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 19223 साबरमती-जम्मूतवी  30 मई तक साबरमती से चलेगी यह ट्रेन फिरोजपुर कैंट तक ही ऑपरेट होगी. फिरोजपुर कैंट- जम्मूतवी के शार्ट टर्मिनेट रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 19224 जम्मूतवी- साबरमती 01 जून तक जम्मूतवी की जगह फिरोजपुर कैंट से चलेगी. यह ट्रेन जम्मूतवी- फिरोजपुर कैंट के बीच शार्ट ट्रमिनेट.

Published at : 30 Jan 2026 06:57 AM (IST)
Embed widget