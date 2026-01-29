किन 4 चीजों को रखने से फट सकता है माइक्रोवेव ओवन? जरूर फॉलो करें ये सेफ्टी टिप्स

Microwave Using Tips: रसोई में माइक्रोवेव अब सिर्फ एक मशीन नहीं. बल्कि अब रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. चाय गर्म करनी हो, रात का बचा खाना या इंस्टेंट स्नैक्स, एक बटन दबाते ही काम हो जाता है. लेकिन यहां एक बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. माइक्रोवेव जितना काम का है उतना ही सेंसटिव भी.

इसमें गलत चीज रख दी जाए तो मशीन खराब होने से लेकर आग लगने या धमाके तक का खतरा बन सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप उन चीजों के बारे में जानें जिन्हें माइक्रोवेव में कभी नहीं रखना चाहिए. इसके साथ ही कुछ बेसिक सेफ्टी आदतें अपनाकर आप अपने घर और खुद दोनों को सही सलामत रख सकते हैं.

एल्यूमिनियम फॉयल से दूरी

बहुत से लोग खाने को ढकने या जल्दी गर्म करने के चक्कर में माइक्रोवेव में एल्यूमिनियम फॉयल रख देते हैं. यही सबसे खतरनाक गलती है. फॉयल मेटल की होती है और माइक्रोवेव के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के काॅन्टेक्ट में आते ही स्पार्क पैदा कर सकती है. इससे चिंगारी निकलती है. जो सीधे आग में बदल सकती है. कई मामलों में ओवन का अंदरूनी हिस्सा भी जल सकता है. इसलिए माइक्रोवेव में कभी भी फॉयल, मेटल रैप या सिल्वर पेपर का इस्तेमाल न करें.

अंडा उबालना का काम न करें

माइक्रोवेव में अंडा उबालना जितना आसान लगता है, उतना ही खतरनाक होता है. जब अंडे को बिना छेड़े माइक्रोवेव में रखा जाता है, तो उसके अंदर भाप बनती रहती है. बाहर का छिलका मजबूत रहता है और अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है. एक पॉइंट पर अंडा अचानक फट सकता है. यह धमाका न सिर्फ माइक्रोवेव को नुकसान पहुंचा सकता है. बल्कि दरवाजा खोलते वक्त आपके चेहरे या हाथों को भी जला सकता है.

एयरटाइट कंटेनर न रखें

सील बंद डिब्बों को माइक्रोवेव में रखना भी बड़ी भूल है. जब कोई एयरटाइट कंटेनर गर्म होता है, तो उसके अंदर भाप बनती है. लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता. नतीजा यह होता है कि डिब्बा अंदर ही अंदर प्रेशर से फूल जाता है और अचानक फट सकता है. इससे माइक्रोवेव के अंदर गंदगी फैलती है और कई बार कंटेनर के टुकड़े भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. हमेशा ढक्कन थोड़ा ढीला रखें या वेंट वाले कंटेनर का ही इस्तेमाल करें.

मेटल के बर्तन यूज न करें

स्टील, लोहे या एल्युमिनियम के बर्तन माइक्रोवेव के सबसे बड़े दुश्मन हैं. मेटल वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है जिससे स्पार्किंग होती है. यह स्पार्किंग धीरे-धीरे आग या बड़े हादसे में बदल सकती है. इसलिए माइक्रोवेव में हमेशा माइक्रोवेव-सेफ ग्लास, सिरेमिक या खास माइक्रोवेव-सेफ प्लास्टिक के बर्तन ही इस्तेमाल करें. किसी भी बर्तन पर माइक्रोवेव-सेफ लिखा हो तभी उसे ओवन में रखें.

