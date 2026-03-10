हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीखाते में नहीं आई LPG सिलेंडर की सब्सिडी, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?

खाते में नहीं आई LPG सिलेंडर की सब्सिडी, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?

LPG Subsidy Complaint: अगर एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी आपके खाते में नहीं पहुंची है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ता इन तरीकों के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 10 Mar 2026 02:10 PM (IST)
LPG Subsidy Complaint: अगर एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी आपके खाते में नहीं पहुंची है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. उपभोक्ता इन तरीकों के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

देश में अब ज्यादातर घरों में खाना एलपीजी सिलेंडर के जरिए ही बनाया जाता है. हालांकि कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके लिए सिलेंडर रिफिल करवाना हर बार आसान नहीं होता. ऐसे जरूरतमंद परिवारों को सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जाते हैं.

1/7
उज्ज्वला योजना में सिलेंडर रिफिल कराने पर लाभार्थियों को सब्सिडी भी मिलती है. जिससे उनका खर्च कुछ कम हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि एलपीजी सिलेंडर लेने के बाद भी सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में नहीं आता. कुछ लोगों को कम राशि मिलती है तो कई बार ट्रांजेक्शन ही दिखाई नहीं देता.
उज्ज्वला योजना में सिलेंडर रिफिल कराने पर लाभार्थियों को सब्सिडी भी मिलती है. जिससे उनका खर्च कुछ कम हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि एलपीजी सिलेंडर लेने के बाद भी सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में नहीं आता. कुछ लोगों को कम राशि मिलती है तो कई बार ट्रांजेक्शन ही दिखाई नहीं देता.
2/7
ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है. गैस कंपनियों और सरकार ने इसके लिए शिकायत दर्ज करने की आसान व्यवस्था बनाई है. जिससे उपभोक्ता अपनी समस्या दर्ज कर समाधान पा सकते हैं. सब्सिडी न आने के पीछे कई वजह हो सकती हैं. कई बार बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता या एलपीजी कनेक्शन DBTL योजना से जुड़ा नहीं होता.
ऐसे मामलों में घबराने की जरूरत नहीं है. गैस कंपनियों और सरकार ने इसके लिए शिकायत दर्ज करने की आसान व्यवस्था बनाई है. जिससे उपभोक्ता अपनी समस्या दर्ज कर समाधान पा सकते हैं. सब्सिडी न आने के पीछे कई वजह हो सकती हैं. कई बार बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता या एलपीजी कनेक्शन DBTL योजना से जुड़ा नहीं होता.
Published at : 10 Mar 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Subsidy LPG Subsidy Utility News LPG Cylinder

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, लेकिन इस योजना में अब भी मिलती है सब्सिडी
ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, लेकिन इस योजना में अब भी मिलती है सब्सिडी
यूटिलिटी
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
यूटिलिटी
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
यूटिलिटी
एसी खरीदने का बना रहे प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
एसी खरीदने का बना रहे प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
उच्चस्तरीय शिक्षा, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं से बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच संकट में बांग्लादेश, भारत करेगा दिल खोलकर मदद, भेजेगा 5000 टन तेल
बिहार
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर BJP का बड़ा बयान, बताया कैसे तय होगा नाम
इंडिया
भारतीयों को नहीं होगी गैस की किल्लत, सरकार ने चलाया ECA का ब्रह्मास्त्र, जानें क्या है ये?
भारतीयों को नहीं होगी गैस की किल्लत, सरकार ने चलाया ECA का ब्रह्मास्त्र, जानें क्या है ये?
क्रिकेट
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
ईशान किशन कब कर रहे शादी, दादा ने कर दिया खुलासा, बच्चे की प्लानिंग को लेकर भी क्रिकेटर ने कही बड़ी बात
बॉलीवुड
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे, 'पार्टी आफ्टर' में शामिल होंगे बड़े सेलेब्स
कृतिका कामरा और गौरव कपूर की शादी का कार्ड वायरल, इन दिन लेंगे सात फेरे
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
Live: स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संसद में चर्चा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'अध्यक्ष की कुर्सी पर...'
यूटिलिटी
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
शिक्षा
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
गणित के पेपर का QR कोड स्कैन करते ही बज उठा मशहूर गाना, CBSE परीक्षा में सामने आया हैरान करने वाला मामला
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget