ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा में एसबी-89 योजना के तहत जमीन के मालिक अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार की ओर से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. इससे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में बड़ी राहत मिलती है और वह खेती के कई काम मशीनों की मदद से तेजी और आसानी से कर पाते हैं.