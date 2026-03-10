हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

Subsidy For Farmers: किसानों को खेती में मशीनों के इस्तेमाल के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है. योजना के तहत पात्र किसान ट्रैक्टर खरीदने पर आर्थिक सहायता पा सकते हैं. जान लें आवेदन की प्रक्रिया.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 10 Mar 2026 12:33 PM (IST)
सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं का मकसद खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाना और छोटे किसानों को आर्थिक मदद देना है. ऐसी ही एक योजना एसबी-89 है. इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है.

हरियाणा में एसबी-89 योजना के तहत जमीन के मालिक अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार की ओर से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. इससे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में बड़ी राहत मिलती है और वह खेती के कई काम मशीनों की मदद से तेजी और आसानी से कर पाते हैं.
इस योजना का मकसद छोटे और जरूरतमंद किसानों को कृषि यंत्रीकरण से जोड़ना है. जब किसान ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं. तो खेत की जुताई, बुवाई और कई दूसरे काम कम समय में पूरे हो जाते हैं. इससे मेहनत कम लगती है और खेती की कुल लागत भी धीरे-धीरे कम होने लगती है.
Published at : 10 Mar 2026 12:33 PM (IST)
Embed widget