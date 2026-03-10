एक्सप्लोरर
ट्रैक्टर और खेती का सामान खरीदने के लिए सरकार देती है 3 लाख तक की सब्सिडी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
Subsidy For Farmers: किसानों को खेती में मशीनों के इस्तेमाल के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है. योजना के तहत पात्र किसान ट्रैक्टर खरीदने पर आर्थिक सहायता पा सकते हैं. जान लें आवेदन की प्रक्रिया.
सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन योजनाओं का मकसद खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाना और छोटे किसानों को आर्थिक मदद देना है. ऐसी ही एक योजना एसबी-89 है. इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है.
Published at : 10 Mar 2026 12:33 PM (IST)
