आपके खाते में अब तक नहीं आए महतारी वंदन योजना के 1000 रुपये, जानें क्यों हुआ ऐसा?
छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए है. इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है.
छत्तीसगढ़ में इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर राज्य सरकार ने लाखों महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में आयोजित में महतारी वंदन सम्मेलन 2026 के दौरान में महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त जारी कर दी. इस दौरान राज्य की 69 लाख से ज्यादा पात्र विवाहित महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आर्थिक सहायता भेजी गई. सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की मदद दी जाती है. यानी साल भर में कुल 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है. हालांकि कई लाभार्थी महिलाएं ऐसी है, जिनके खाते में अभी तक किस्त की राशि नहीं पहुंची है. ऐसे में महिलाओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अभी तक उनके खाते में पैसा क्यों नहीं आया है.
क्या है महतारी वंदन योजना?
छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है. इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है. हाल ही में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए योजना की 25वीं किस्त जारी की है. इससे पहले फरवरी महीने में 24वीं किस्त के रूप में लाभार्थियों के खाते में 6413.40 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई थी. वहीं राज्य सरकार के अनुसार इस योजना के जरिए अब तक महिलाओं के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर की जा चुकी है. आंकड़ों के अनुसार सरकार कुल 1,62,373.30 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों तक पहुंच चुकी है.
क्यों नहीं आया खाते में पैसा?
अगर किसी लाभार्थी के खाते में अभी तक महतारी वंदन योजना की राशि नहीं पहुंची है तो उसके पीछे कुछ आम कारण हो सकते हैं. सरकार के अनुसार बैंक खाते से जुड़ी जानकारी सही न होने या आधा, बैंक और मोबाइल नंबर अपडेट न होने की वजह से पेमेंट में देरी हो सकती है. इसके अलावा कुछ मामलों में आवेदन की कंडीशन या डॉक्यूमेंट की पूरी जांच न होने के कारण और केवाईसी अपडेट न होने के कारण किस्त रुक सकती है. इसलिए लाभार्थियों को सरकार ने सलाह दी है कि वह अपने आवेदन की स्थिति जरूर चेक कर लें.
ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
अगर आप महतारी वंदन योजना की लाभार्थी है और यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आया नहीं आया तो इसके लिए ऑनलाइन स्टेटस चेक किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं वहां अंतिम सूची या आवेदन की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा. इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा ओटीपी भरते ही आवेदन और पेमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी.
