यूरोप के मुकाबले बेहद सस्ता ये देश, महज 50 हजार में घूम सकते हैं 5-6 दिन

Cheapest Travel Tips: अगर आप विदेश घूमने की सोच रहे हैं. तो बजट तगड़ा रखना होता है. तब ही आराम से घूम पाते हैं. लेकिन जब बात यूरोप की आती है. तो बजट के चलते जेब और हल्की हो जाती है. इसलिए ही अक्सर लोग यूरोप ट्रिप टालते रहते हैं. लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में एक ऐसा देश है. जहां आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. इस देश में भारत का रुपया आपको पावरफुल बना देता है. जो पैसे यूरोप में सिर्फ फ्लाइट तक में खत्म हो जाते हैं. यहां इतने में इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं. इस देश का नाम है वियतनाम. जहां आप कम बजट में शानदार जगहें घूम सकते हैं.

यूरोप के मुकाबले कितना सस्ता है वियतनाम?

अगर आप फ्रांस, इटली, जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड जैसे यूरोप के किसी देश की बात करें. तो खर्च की शुरुआत ही भारी होती है. भारत से यूरोप का राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट आमतौर पर 45000 से 70000 रुपये के बीच रहता है. पीक सीजन में यह और ऊपर चला जाता है. इसके अलावा शेंगन वीजा की फीस करीब 7000 से 8000 रुपये होती है. सिर्फ फ्लाइट और वीजा मिलाकर ही 55000 से 80000 रुपये खर्च हो जाते हैं. इसके बाद होटल, खाना और लोकल ट्रैवल जोड़ें, तो 6–7 दिन की ट्रिप भी आराम से 3 लाख से 5 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

लेकिन वियतनाम की फ्लाइट और वीजा की बात करें. तो भारत से वियतनाम के लिए राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट करीब 18000 से 25000 रुपये में मिल जाता है अगर आप सही समय पर बुक करते हैं. वीज़ा के मामले में वियतनाम काफी सस्ता है. इसकी फीस करीब 2000 से 2500 रुपये रहती है और इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती.

यूरोप जैसी सुंदरता भी मिल जाएगी

सिर्फ सस्ता होना ही किसी देश को खास नहीं बनाता. असली फर्क ट्रैवल एक्सपीरियंस से पड़ता है. वियतनाम इस मामले में भी यूरोप से पीछे नहीं है. यहां आपको ऐतिहासिक शहर, फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर, पहाड़, झरने, नीले समंदर के बीच और रंगीन नाइट मार्केट सब कुछ एक ही देश में मिल जाता है. हालोंग बे की क्रूज राइड, होई एन की लाइट्स वाली गलियां, बा ना हिल्स का गोल्डन ब्रिज और दा नांग के बीच जैसी खूबसूरत जगहें हैं. जिनके लिए लोग यूरोप में लाखों खर्च कर देते हैं. लेकिन वियतनाम में यही मजा बेहद कम बजट में मिल जाता है.

भारतीयों को क्यों जाना चाहिए?

वियतनाम में भारतीय रुपये की वैल्यू काफी मजबूत मानी जाती है. मौजूदा रेट के आसपास भारत के 50000 रुपये करीब 1.4 करोड़ से 1.5 करोड़ वियतनामी डोंग के बराबर होते हैं. यही वजह है कि यहां खर्च करते वक्त पैसे बहुत देर तक चलते हैं. जो होटल यूरोप में 10000 रुपये रात का पड़ता है, वियतनाम में वैसा स्टे 1500 से 2500 रुपये में मिल जाता है. 200–300 रुपये में बढ़िया खाना. ट्रेवलिंग के लिए टैक्सी भी काफी सस्ती होती है. अगर आप भारत से कहीं दूर विदेश ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो फिर मौका मत गंवाइए.

