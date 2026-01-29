एक्सप्लोरर
दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देने की तैयारी, यहां देखें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं
Delhi Government Scheme: दिल्ली सरकार की योजना में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिल सकते हैं. जानिए यह सुविधा किसे मिलेगी और आप लिस्ट में हैं या नहीं.
महंगाई के दौर में अकेले जिंदगी चला रही महिलाओं के लिए हर महीना आसान नहीं होता. इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार एक खास पेंशन योजना चला रही है. जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की मदद दी जाती है.
Published at : 29 Jan 2026 05:58 PM (IST)
