दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देने की तैयारी, यहां देखें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं

हर महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होती. आवेदन करने वाली महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. वह पिछले पांच साल से दिल्ली की निवासी हो. सालाना आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए. इसके साथ ही उसे पहले से किसी दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए.