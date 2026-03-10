हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
May I help You! रेलवे स्टेशनों पर अब रोबोट्स करेंगे क्राउड मैनेजमेंट, बदमाशों पर भी रखेंगे नजर

Humanoid Robots At Railway Station: भारतीय रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाने की तैयारी में है. कुछ बड़े स्टेशनों पर ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किए जाएंगे. जो यात्रियों को जानकारी देने के साथ करेंगे यह काम.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Mar 2026 03:18 PM (IST)
Preferred Sources

Humanoid Robots At Railway Station: भारतीय रेलवे अपने बड़े स्टेशनों को तेजी से हाईटेक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसी कड़ी में अब कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर इंसानी जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात करने की तैयारी की जा रही है. इन रोबोट्स का काम केवल जानकारी देना नहीं होगा. बल्कि यह यात्रियों की मदद करने, भीड़ को व्यवस्थित रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में भी भूमिका निभाएंगे. 

रेलवे का मानना है कि लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी हो गया है. इसलिए ऐसे रोबोट तैयार किए जा रहे हैं जो यात्रियों से बातचीत कर सकें. उन्हें सही दिशा बता सकें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा टीम को भी अलर्ट भेज सकें. इससे स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी.

जानकारी देने से लेकर गाइड करने तक करेंगे मदद

इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को तुरंत जानकारी दे सकें. कई बार यात्रियों को प्लेटफॉर्म, ट्रेन टाइम या स्टेशन के अलग हिस्सों की जानकारी नहीं मिल पाती. ऐसे में रोबोट उनसे सीधे बातचीत करके उनकी मदद करेंगे. यह रोबोट अलग अलग भाषाओं में बातचीत कर सकेंगे. 

जिससे देश के अलग हिस्सों से आने वाले यात्रियों को भी आसानी होगी. इसके अलावा रोबोट स्टेशन के अंदर रास्ता बताने, टिकट काउंटर या वेटिंग एरिया तक गाइड करने जैसे काम भी कर सकेंगे. रेलवे का मकसद है कि यात्रियों को स्टेशन पर हर जरूरी जानकारी जल्दी और आसान तरीके से मिल सके.

क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा में बटाएंगे हाथ

बड़े रेलवे स्टेशनों पर त्योहारों या छुट्टियों के समय भारी भीड़ देखने को मिलती है. ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना और यात्रियों की सुरक्षा बनाए रखना चुनौती बन जाता है. रोबोट्स को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि वह स्टेशन पर हो रही गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकें. 

इनकी मदद से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत सुरक्षा टीम तक पहुंचाई जा सकेगी. इसके अलावा रोबोट भीड़ वाले इलाकों की निगरानी करते हुए यात्रियों को सावधान भी कर सकेंगे. इससे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशम में तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी.

इन स्टेशनों पर शुरू होगी यह नई व्यवस्था

रेलवे की योजना है कि देश के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर इस तकनीक की शुरुआत की जाए. शुरुआत उन स्टेशनों से की जाएगी जहां रोजाना बड़ी संख्या में यात्री आते हैं. फिलहाल एनएसजी ग्रेड-1 के तहत कुल 20 रेलवे स्टेशनों को चुना गया है. माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल रहता है. तो देश के दूसरे बड़े स्टेशनों पर भी इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है. 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Published at : 10 Mar 2026 03:18 PM (IST)
